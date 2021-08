So sieht die Führungsriege des TSV Wemding aus

Plus Beim TSV Wemding findet die erste Versammlung seit über zwei Jahren statt. Es stehen Neuwahlen an.

Erstmals seit Mai 2019 war es für die Verantwortlichen des TSV Wemding wieder möglich, eine Jahreshauptversammlung zu organisieren. Diese wurde statt im Sportheim auf der Robertshöhe in der geräumigeren Stadthalle durchgeführt. Entsprechend umfangreich fiel nach der langen Pause die Bandbreite der Themen aus. Wichtigster Punkt waren die Neuwahlen der Vorstandsmitglieder.