vor 34 Min.

Stadt Wemding will den fairen Handel unterstützen

Plus Wemding strebt den Titel als Fairtrade-Stadt an. Eine erste Maßnahme hat der Stadtrat nun beschlossen.

In der Stadt Wemding will ein Zeichen für einen fairen Handel in der Welt setzen. Die Kommune strebt an, eine sogenannte Fairtrade-Stadt zu werden. Das hat der Stadtrat beschlossen.

