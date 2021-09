Wemding

vor 12 Min.

Störzelbacher feiern in Wemding eine Party mit 650 Gästen

Die Partyband Störzelbacher lockte rund 650 Gäste auf den Festplatz am Johannisweiher in Wemding.

Plus Darauf hat die Region lange warten müssen: In Wemding stieg eine Party mit der Band Störzelbacher. So lief der Abend.

Von Wolfgang Widemann

Eine Party mit Hunderten von Gästen, welche die Songs einer Band mitsingen, auf die Bänke steigen und ausgelassen feiern – das hat es in der Region coronabedingt lange nicht mehr gegeben. So gesehen war der Auftritt der Störzelbacher am Freitagabend auf dem Festplatz am Johannisweiher in Wemding eine lange herbeigesehnte Premiere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen