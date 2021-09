Störzelbacher können in Wemding auftreten

Die Partyband Störzelbacher kann am Freitag in Wemding auftreten. Die Stadt gibt die Rahmenbedingungen für das Spektakel bekannt.

Das Freiluft-Konzert der Partyband Störzelbacher am Freitag, 3. September, auf dem Festplatz am Johannisweiher in Wemding kann wie geplant stattfinden. Dies teilt die Stadt mit. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Kinder bis 15 Jahre müssen nichts bezahlen.

Vier Eingänge auf das Gelände am Johannisweiher

Besucherinnen und Besucher können über vier Eingänge auf das Gelände gelangen: über den Spielplatz an der Bleich, über die Kiesbrücke von der Wolferstädter Straße, über die Zufahrt am Friedhof und über die Verbindung am Johannisgraben. In den Eingangs- und Begegnungsbereichen ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen, an den Plätzen ist keine nötig. Das Areal wird mit Bierzeltgarnituren bestückt. Im Übrigen gelten die aktuellen Hygieneregeln.

Mehrere Vereine sorgen für den Ausschank

Die LG Märchenwald, die Wemdosia, die Sparte Mountainbike des TSV Wemding und die Wasserwacht übernehmen den Getränkeverkauf. Auf der Wiese neben dem Edeka-Markt stehen zusätzliche Parkplätze zur Verfügung. Die Band spielt der Kommune zufolge bis etwa Mitternacht. (dz)