Unfallflucht am Waldsee in Wemding

Als eine Frau am Freitag zu ihrem geparkten Skoda am Waldsee zurückkehrte, war dieser stark beschädigt. Er wurde von einer unbekannten Person angefahren.

Eine böse Überraschung gab es am Freitagnachmittag für eine 26-Jährige, als sie zu ihrem geparkten Wagen am Wemdinger Waldsee zurückgekehrte: Die Beifahrerseite ihres Skoda wurde durch einen anderen Wagen beschädigt, vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur.

Auto war im Bereich der Zufahrt zum Waldsee geparkt

Zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr parkte die 26-jährige ihren grauen Skoda Superb in der Zeit zwischen im Bereich der Zufahrt zum Waldsee in Wemding. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, wurde in diesem Zeitraum der Skoda von einem bisher nicht ermittelten Autofahrer mit einem unbekannten Fahrzeug angefahren und im Bereich der Türe der Beifahrerseite und am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich anschließend entfernt, ohne den Vorfall zu melden.

Polizei sucht nach Zeugen

Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (dz)

