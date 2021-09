Wemding

vor 50 Min.

Wann die Caritas in Wemding die Tagespflege startet

Die Caritas in Wemding möchte bald die neue Tagespflegestätte eröffnen.

Plus Das Millionenprojekt Tagespflegestätte in Wemding steht bei der Jahresbilanz der Caritas im Mittelpunkt. Es geht aber auch um das Thema Personalmangel in Pflegeberufen.

Von Thomas Unflath

Die neue Tagespflegeeinrichtung der Caritas Wemding befindet sich mittlerweile auf der Zielgeraden und prägte auch die jetzige Mitgliederversammlung der Caritas. Vorsitzende Gerda Trollmann informierte darin über den aktuellen Stand und die jüngsten Entwicklungen. Der Personalmangel in der Branche wirkt sich nach ihren Worten auch in Wemding aus.

