Wasserfontäne für den Johannisweiher in Wemding

Der Johannisweiher in Wemding soll aufgewertet werden. Deshalb investiert die Stadt in eine Fontäne.

Die Stadt Wemding will den Bereich am Johannisweiher nördlich der Altstadt weiter aufwerten. Dazu soll in dem Gewässer die Technik für eine Wasserfontäne installiert werden. Soll heißen: Mittels einer Pumpe soll aus dem Weiher ein fünf Meter hoher Wasserstrahl schießen.

Die Szenerei soll nachts beleuchtet werden. Die Anschaffungskosten in Höhe von gut 7000 Euro hat der Grundstücks-, Bau- und Werksausschuss des Stadtrats nun genehmigt. Die nötigen Elektroinstallationen soll der städtische Bauhof erledigen.