Wemding: Holetschek überreicht Zuschuss für „Leuchtturmprojekt“

Scheckübergabe in Wemding: (von links) Peter Bauer (Pflegebeauftragter der Staatsregierung), Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, Minister Klaus Holetschek, Bürgermeister Martin Drexler, Gerda Trollmann (Vorsitzende Caritas-Sozialstation) und Michael Fischer (Geschäftsführer Caritas-Sozialstation).

Plus Im November soll die Tagespflege der Wemdinger Caritas starten. Bayerns Gesundheitsminister macht sich vor Ort ein Bild und hat einen Scheck dabei.

Von Thomas Unflath

Auf der Zielgeraden befindet sich das Tagespflege-Projekt „Haus Verecunda“ der Wemdinger Caritas-Sozialstation. Im November soll in dem umgebauten Gebäude in der Harburger Straße der Betrieb starten. Bei der Finanzierung des 2,4-Millionen-Projekts sind staatliche Fördergelder ein wesentlicher Faktor. Einen symbolischen Scheck über 450.000 Euro – die jüngste Zusage durch das Landesamt für Pflege – überreichte nun der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek persönlich in Wemding.

