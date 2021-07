Wemding: Streit bei Paketzustellung eskaliert

Eine 34-Jährige und ein Paketzusteller gerieten am Freitag in Wemding aneinander. Die Frau parkte den Wagen des Zustellers zu, während dieser sie beleidigte.

Ein nicht zugestelltes Paket hat am Freitag für Ärger in Wemding gesorgt. Gegen 12.25 Uhr kam es in der Wolferstädter Straße in Wemding zu einem Streit zwischen einem 34-jährigen Paketzusteller und einer 28-jährigen Frau. Die Kundin war aufgrund eines nicht zugestellten Pakets laut der Polizei so verärgert, dass sie ihr Auto vor den Wagen des Paketzustellers parkte.

Zusteller beschimpft Frau, als diese sein Fahrzeug zuparkt

Der konnte daraufhin nicht mehr weiterfahren. Der 34-Jährige beleidigte die Frau daraufhin mit mehreren Schimpfwörtern. Nun gibt es laut Polizei Strafanzeigen wegen Nötigung gegen die Kundin und wegen Beleidung gegen den Zusteller. (dz)

