Wemding: Zwei Einbrüche in einer Nacht

In Wemding wird in eine Apotheke und in eine Metzgerei eingebrochen. Der oder die Täter erbeuten Bargeld im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Einbrüche in Wemding beschäftigen die Polizei. In der Nacht auf Dienstag brach eine unbekannte Person in eine Apotheke in der Wallfahrtstraße ein. Sie durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich, so die Beamten.

In derselben Nacht wurde auch in eine Metzgerei in der Heroldstraße eingestiegen. Dort wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich mitgenommen.

Einbrüche in Wemding: Wer hat etwas beobachtet?

Die Kripo Dillingen ermittelt in beiden Fällen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um sachdienliche Hinweise. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die in den relevanten Bereichen Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

