Wemding hat die Gartenschau fest im Blick

Plus Die Stadt Wemding benötigt nun ein konkretes Bewerbungskonzept für eine kleine Landesgartenschau. Die Kommune will den ganzen Donau-Ries-Kreis mit ins Boot holen.

Eines ist den Verantwortlichen der Stadt Wemding schon jetzt klar. Sollte sie den Zuschlag erhalten, eine der sogenannten kleinen Landesgartenschauen in den Jahren 2028 bis 2032 auszurichten, würde man die ganze Region mit einbeziehen wollen. „Das kann nur ein Gemeinschaftsprojekt sein. Anders kann das eine kleine Kommune nicht leisten“, ist sich Bürgermeister Martin Drexler im Klaren. Zielstrebig arbeiten die Wemdinger nun an der konkreten Bewerbung für das mögliche Großereignis.