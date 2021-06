Wendepunkt für Bauherren in der Region

Ein eigenes Haus ist für viele ein großes Ziel. Doch damit sind zunehmend ökologische und soziale Probleme verbunden. Wemding zeigt: Einiges könnte sich ändern.

Der Traum von einem eigenen Haus oder zumindest von einer Eigentumswohnung ist gerade in ländlichen Bereichen wie dem Donau-Ries-Kreis besonders präsent. Ein schmuckes Heim mit akkurat gestaltetem Garten – für viele Menschen in der Region ist das eines der Ziele, die sie in ihrem Leben erreichen wollen.

Seit Jahren wird dies aber immer schwieriger. Gerade in Null-Zins-Zeiten gelangen Kommunen und Privatleute nur noch schwer an geeignete Flächen. Lange Wartezeiten für einen Bauplatz sind die Folge. Zudem wird der Hausbau finanziell zunehmend zu einer Herausforderung. Bei 500.000 bis 600.000 Euro liegen aktuell die Kosten für ein neues Einfamilienhaus. Momentan sorgen exorbitante Preissteigerungen bei Baumaterialien für einen zusätzlichen Schulden-Schub. Aber auch immer neue Auflagen verteuern den Bau eines Eigenheims. Der immer stärker in den Mittelpunkt rückende Klimaschutz erschwert ebenfalls die Aktivitäten der Häuslebauer.

Bauplätze in Wemding: Die neuen Pläne markieren eine Wende

Vor diesem Hintergrund steht der Wohnungsbau in der Gegend jetzt offenbar an einem Wendepunkt. Dies wird an dem neuen Baugebiet in Wemding deutlich. Selten dürften die ökologischen und sozialen Aspekte bereits bei den Vorüberlegungen eine derart große Rolle gespielt haben. Man darf gespannt sein, wie „grün“ die Siedlung am Ende sein wird und welche neuen Bau- und Wohnformen umgesetzt werden.

Unser Bericht: Kleine Bauplätze ohne Schottergärten

