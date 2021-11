Wertmarkenaktion geht in eine neue Runde

Mit Beginn der Weihnachtszeit startet wieder die Wertmarkenaktion der Mitglieder des Gewerbeverbands Wemding. Zu gewinnen gibt es Einkaufs- und Verzehrgutscheine im Gesamtwert von fast 5000 Euro. Ab dem ersten Adventssamstag, 27. November, werden die Wertmarken bei Einkäufen in den Betrieben verteilt. Die Aktion läuft bis 31. Dezember, Abgabetermin ist bis 1. Januar bei der Sparkasse Wemding oder Raiffeisen-Volksbank Wemding. Die Verlosung der Gewinner findet am Dienstag, 4. Januar, statt. Pro Einkauf im Wert von 5 Euro erhält man eine Wertmarke, die man in das Teilnahmeheft klebt. Ist dieses vollständig mit Wertmarken gefüllt, gibt man es bei der Sparkasse Wemding oder der Raiffeisen-Volksbank Wemding ab. Wertmarken gibt es in folgenden Geschäften: Appl & Rösch Schuhe und Bücher, Anja‘s Lust auf Mode, Brenner Optik-Uhren-Schmuck, Britzelmeir Mode im Benedikterhaus, Café Fuchs, Die kreative Küche, Dürk Optik-Uhren-Schmuck, Fischer Spiel-/Haushaltswaren, Sanitätshaus Feix, Metzgerei Hagenberger, Pizzeria La Fontana, Elektro Lachner, Elektro Langer, Marien-Apotheke, Hotel-Restaurant Meerfräulein, Fahrrad Meyr, Osterrieder Reisen, Raiffeisen-Volksbank Wemding, Salon Monika, Seehuber Spiel-/Haushaltswaren, Sparkasse Donauwörth Geschäftsstelle Wemding, Stadt-Apotheke, Baumarkt Schneid, Schmidt Heimwerker, Gärtnerei Unflath Peter, Gasthaus Zur Ente, Gasthaus Zur Wallfahrt und Bäckerei Weißgerber. (AZ)