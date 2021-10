Wemding

Wie Wemding in Zukunft Überschwemmungen verhindern will

An dieser Weggabelung am Waldrand oberhalb des Schützenrings in Wemding will die Stadt ein Starkregen-Rückhaltesystem errichten, das die Siedlung in Richtung Altstadt vor Überschwemmungen schützen soll.

Plus Am südöstlichen Ortsrand von Wemding gelangt bei Unwettern Wasser aus dem Forst in die Kanalisation. Warum dies gefährlich ist und was jetzt geschehen soll.

Von Wolfgang Widemann

Was an einem Sonntag Ende Juli 2019 in Wemding passierte, ist vielen Bewohnern in der Altstadt und der Siedlung südlich und südöstlich des historischen Zentrums in schlechter Erinnerung geblieben. Es schüttete wie aus Kübeln. Bei dem Unwetter soll es bis zu 100 Liter auf den Quadratmeter geregnet haben. Die Folge: Zahlreiche Keller sowie einige Straßen wurden überschwemmt. Damit sich dies möglichst nicht wiederholt, hat die Stadt bereits einige Maßnahmen ergriffen, Kanalleitungen saniert und vergrößert. Nun steht ein neues Projekt an, das bei Starkregen die Flutgefahr verringern soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

