vor 35 Min.

Wie ungeimpfte Pflegekräfte im Kreis Donau-Ries überzeugt werden sollen

Nach den Ausbrüchen in Wemding (Bild) und Rain will das gKU nochmals gezielt auf ungeimpfte Mitarbeiter zugehen.

Plus Corona-Ausbrüche in den Heimen in Donau-Ries bringt niedrige Impfquote bei Pflegekräften ans Licht. Wie nun in der Region in den Heimen reagiert wurd.

Von Barbara Wild

Nach den Corona-Ausbrüchen in Seniorenheimen in Wemding und Rain mit bislang 43 Infizierten und zwei Todesfällen, will der Betreiber der Heime, das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU), aktiv auf die bisher ungeimpften Mitarbeiter zugehen.

