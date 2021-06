Wohnmobil fährt Säule am Campingplatz in Wemding um

Die Polizei sucht nach einem Wohnmobilfahrer, der am Johannisweiher in Wemding eine Versorgungssäule umgefahren hat.

Eine Versorgungssäule am Wohnwagenstellplatz Johannisweiher in Wemding ist am vergangenen Sonntagabend angefahren worden. Wie die Polizei Donauwörth meldet, war das Verursacherfahrzeug Zeugenangaben zufolge wohl ein älteres, weißgraues Wohnmobil aus dem Zulassungsbezirk Augsburg. Dessen Fahrer entfernte sich nach der Kollision, ohne eine gesetzlich vorgeschriebene Schadensregulierung zu ermöglichen. Vor Ort konnten von Beamten Teile einer Beleuchtungseinrichtung sichergestellt werden, die augenscheinlich bei dem Anprall zurückblieben. Sämtliche Spuren werden momentan von den Unfallfluchtfahndern der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth ausgewertet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 2000 Euro.

Polizeilicherseits läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle. Wer hierzu weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

