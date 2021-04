26.04.2021

Wemding bekommt einen neuen Arzt

Plus Began Maruf eröffnet demnächst eine Filialpraxis in der Stadt. Um dies zu bewerkstelligen, setzte die Kommune alle Hebel in Bewegung.

Von Wolfgang Widemann

Das Sichern der medizinischen Grundversorgung gilt als eines der zentralen Themen der Stadtpolitik in Wemding. Nun meldet die Kommune in dem Bestreben, ausreichend Hausärzte in der Kommune anzusiedeln, einen weiteren Erfolg. Der Allgemeinmediziner Began Maruf eröffnet in wenigen Tagen in Wemding eine Filialpraxis.

Themen folgen