23:00 Uhr

Wemding blühte beim Fuchsienmarkt wieder auf

Erneut kamen rund 20000 Besucher zum Fuchsien- und Kräutermarkt in die Altstadt. Es herrschten perfekte Bedingungen

Von Thomas Unflath

Eigentlich ist der Fuchsien- und Kräutermarkt jedes Jahr der Höhepunkt im Wemdinger Veranstaltungskalender. Doch 2019 geriet er im Vorfeld aufgrund des nahenden historischen Stadtfestes fast ein wenig ins Hintertreffen. Doch bevor „Löwen, Gunst und Gulden“ in der kommenden Woche beginnt, war die Wemdinger Altstadt jetzt zwei Tage lang wieder ein blühender und farbenprächtiger Garten. Das Wetter spielte perfekt mit. Wie in den Vorjahren kamen um die 20000 Gäste.

Wegen des Stadtfestes fand der Markt eine Woche früher als sonst statt, was aber die knapp 100 Aussteller sowie die Besucher nicht irritierte. Unmittelbar neben dem Geburtshaus des Wemdinger Universalgelehrten und Botanikers Leonhart Fuchs (1501-1566), nach dem die Fuchsie benannt wurde, bot sich am Marktplatz und den umliegenden Gassen wieder ein großer Markt mit verschiedenen Blumen, Pflanzen und Zubehör. So gab es neben den namensgebenden Fuchsien und Kräutern in verschiedensten Variationen etwa auch Stauden, Rosenstöcke oder Kakteen zu sehen und zu kaufen. Hinzu kamen Accessoires, Dekoideen sowie Bastelarbeiten für Heim, Garten und Terrasse.

Fuchsienpyramide war der Hingucker

Ein Hingucker war wieder die weltweit einzigartige, etwa fünf Meter hohe Fuchsienpyramide zu Füßen der Stadtpfarrkirche. Rund um diesen Blickfang hatte der Obst- und Gartenbauverein sein Freiluft-Café aufgeschlagen, das an beiden Tagen ebenso regen Zulauf fand wie die örtliche Gastronomie. Auch an den Marktständen gab es kulinarische Köstlichkeiten wie etwa Honig, Marmelade, Allgäuer Käse und Schinken, Tees oder Bonbons. Straßenmusiker sorgten für passende Umrahmung. Quer durch die Altstadt konnte der Fuchsienrundgang mit jeder Menge Informationen abgelaufen werden.

Um ein noch größeres Verkehrschaos rund um die Altstadt zu vermeiden, gibt es schon seit einigen Jahren Parkmöglichkeiten am Rande Wemdings mit Shuttle-Bus-Verbindung. Auch dieses Angebot hat sich wieder bewährt. Ebenso die „Blumenbox“ im früheren Gubi-Markt: Dort konnten Einkäufe zwischengelagert und später beim Heimweg wieder abgeholt werden.

Besondere Programmpunkte sind geplant

Am Sonntag flanierte auch Bürgermeister Dr. Martin Drexler entspannt über den Marktplatz und freute sich über das herrliche Bild in „Wemdings guter Stube“. Man hätte wieder beste Bedingungen vorgefunden, so der Rathauschef. Besonders gefreute habe es ihn, dass viele auswärtige Besucher mit Blick auf das Stadtfest zu ihm gesagt hätten: „In zwei Wochen kommen wir wieder.“ Auch Helga Holzinger-Hilt als langjährige Organisatorin der Veranstaltung zeigte sich gestern Nachmittag ebenfalls hochzufrieden: „Besser geht´s nicht.“ Wenn der Fuchsien- und Kräutermarkt im kommenden Jahr zum 20. Mal durchgeführt wird, sind einige besondere Programmpunkte geplant. Hierfür gibt es bereits erste Ideen, so Holzinger-Hilt.

Themen Folgen