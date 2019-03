07:41 Uhr

Wemding hat wieder Strom - Schule fällt am Donnerstag trotzdem aus

In diesem Trafohaus in Wemding hat es gebrannt.

Ein Brand in einem Trafohaus legte am Mittwoch Wemding und Umgebung lahm. Der Strom ist seit Donnerstagmorgen wieder da. Auch die Brandursache ist nun geklärt.

Nach dem flächendeckenden Stromausfall in Wemding (Kreis Donau-Ries), der am Mittwoch die Stadt und umliegende Orte lahmlegte, sind die Schäden mittlerweile behoben. Wemding und Umgebung haben seit dem frühen Donnerstagmorgen wieder Strom. Seit 0.45 Uhr, heißt es bei der Polizei in Donauwörth, funktioniere die Stromversorgung wieder.

Schulen und Kindertagesstätten bleiben am Donnerstag trotzdem geschlossen. Die Schulleiter der Umgebung hatten das am Mittwoch wegen des Stromausfalls bei einem Krisengespräch beschlossen.

Stromausfall in Wemding: Brandursache im Trafohaus ist geklärt

Auslöser für den Stromausfall war ein Brand in einem Trafohaus in der Bürgermeister-Epple-Straße in Wemding. Gegen 17.10 Uhr war der Strom weg. Am meisten betroffen war die Stadt selbst. Aber auch umliegende Orte hatten vorübergehend – dazu gehörten beispielsweise Alerheim, Amerbach und Megesheim – oder über lange Zeit – dies traf auf die Fünfstettener Ortsteile Nußbühl und Heidmersbrunn zu – keine Elektrizität mehr. Grund für den Brand war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt: Ein kaputtes Kabel hatte den Schmorbrand ausgelöst. Dann gingen die Lichter aus und alles, was ans Stromnetz angeschlossen ist, stand plötzlich still. Kassen in den Geschäften gingen nicht mehr. Die Leute konnten nicht mehr einkaufen.

Die Hoffnung, dass der Stromausfall nur von kurzer Dauer sein würde, hielt nicht lange. Bei der Trafostation handelt es sich um einen Hauptverteiler. Die Feuerwehr war am Mittwoch rasch vor Ort, konnte aber wegen der Spannung in dem Gebäude nicht löschen. Dies war erst nach etwa einer Stunde möglich. Rasch wurde klar, dass die Elektrizität möglicherweise die ganze Nacht durch weg sein könnte. Wie sich herausstellte, traf diese Befürchtung jedoch nicht zu. Nachdem das Trafohaus entraucht und gesäubert worden war, konnten sich Techniker ans Werk machen.

Über mehrere Stunden war der Strom in Wemding und Umgebung weg

Parallel dazu rückten in Wemding insgesamt rund 160 Einsatzkräfte an. Polizei, die Feuerwehren aus Wemding (auch Werksfeuerwehr Valeo), Monheim, Oettingen und Donauwörth, das Technische Hilfswerk Donauwörth und der Rettungsdienst (Rotes Kreuz und Johanniter) waren vor Ort. Am Rathaus richteten Polizei und Feuerwehr eine Anlaufstation für Notfälle ein, denn in der Stadt funktionierten keine Festnetz-Telefone mehr. Auch Handys waren während des Stromausfalls kaum noch benutzbar. Grund: Ohne Strom versagten auch die Mobilfunkmasten den Dienst. Als es dämmerte, sorgten viele Wemdinger mit Kerzen für Licht in ihrer Wohnung. Ansonsten wirkte der Ort beinahe schon gespenstisch. „Die gesamte Stadt ist dunkel“, beschrieb Bürgermeister Martin Drexler die Situation. Beamte der Bereitschaftspolizei patrouillierten die Nacht hindurch durch die Stadt. Am Donnerstagmorgen hieß es bei der Polizei in Donauwörth auf Nachfrage unserer Redaktion jedoch, dass in der Nacht alles ruhig blieb.

Stromausfall in Wemding: Polizei patroullierte in der Nacht

Besonders heftig traf es die Firma Valeo. Dort wird normalerweise rund um die Uhr gearbeitet. Weil jedoch auch in der Fabrik ohne Strom Stillstand herrschte, wurde die Nachtschicht nach Hause geschickt. Glimpflich davon kam das Seniorenheim, das über eine eigene Notstromversorgung verfügt. Eine Herausforderung stellte die Versorgung von Pflegebedürftigen dar, die zu Hause beatmet werden oder auf Sauerstoff angewiesen sind. Eine Person wurde ins Krankenhaus verlegt. Pflegedienste waren über Nacht im Einsatz.

In der Stadthalle richteten der städtische Bauhof, das Rote Kreuz und die Johanniter einen Verpflegungsstützpunkt ein. Wenn es mit der telefonischen Verständigung nicht klappte, wurden Mitarbeiter kurzerhand von Zuhause abgeholt. Die Polizei fuhr durch Wemding und informierte die Bevölkerung per Lautsprecherdurchsagen. Auf dem Marktplatz versammelten sich Dutzende Menschen. Paula Meyer war eine von ihnen. Sie befürchtete, dass bald das Tauwasser aus dem Gefrierschrank fließt. Der Gewerbeverband, der in der Gaststätte Zur Wallfahrt seine Mitgliederversammlung abhalten wollte, sagte die Veranstaltung ab, denn auch in der Gaststätte ging nichts mehr.

Bürgertelefon und Katastrophenwarn-App NINA: Infos zum Stromausfall in Wemding

In Donauwörth trat die Führungsgruppe Katastrophenschutz zusammen. Die etwa 30 Personen koordinierten in Absprache mit der Einsatzleitung, die in Wemding stationiert war, die nötigen Maßnahmen. Dazu gehörte zum Beispiel die Aufgabe, Stromaggregate zu organisieren. Das Landratsamt richtete von 21.15 Uhr an ein Bürgertelefon ein. Die Nummer: 0906/74-443. Informationen gibt es auch über die Katastrophenwarn-App NINA.

