vor 57 Min.

Wemding leuchtet im Advent

Aktionen in der Vorweihnachtszeit

Der Wemdinger Weihnachtsmarkt muss in diesem Jahr entfallen. Die Tourist-Information und das Kulturreferat der Stadt Wemding haben sich aber kleine Projekte überlegt, die die weihnachtliche Altstadt über den Advent hinweg attraktiv machen.

Die Altstadt Wemdings verwandelt sich in einen großen Adventskalender. An jedem Tag im Advent „öffnet“ sich ein neues Türchen und ein Buchstabe erscheint. Die Schaufenster laden Kinder zum Entdecken ein und geben Erwachsenen beim Abendspaziergang durch die beleuchtete Stadt besinnliche Impulse. Wer dabei noch in jedem Schaufenster-Türchen einen Buchstaben entdeckt, kann ein Lösungswort sammeln und verschiedene Preise gewinnen.

Stefanie Kritsch (Curly Friseure) hat drei größere Krippen aus Hainsfarth organisiert. Diese werden in drei Schaufenstern in der Altstadt dekoriert.

leuchtet: Mit einer Lichterprojektion wird die Einfahrt am Kapuzinergraben an der viel befahrenen Bahnhofstraße in die Altstadt beleuchtet und ein ansprechendes „Eingangstor“ in die Einkaufsstadt Wemding geschaffen. Einzelne Stellen in der Altstadt werden durch zusätzliche Lichterketten beleuchtet. In der Altstadt werden Fichtenbäume zur Dekoration verteilt, die sonst auf dem Weihnachtsmarkt als Dekoration gedient hätten. Die Bäume werden voraussichtlich am 25. November in die Stadt an verschiedenen Ablagestellen geliefert. Geschäftsleute können damit Häuserfassaden dekorieren. So soll Wemding zum Leuchten gebracht werden.

Drei weihnachtliche Handwerkerstände werden den Wochenmarkt am 5. und 12. Dezember von 8 bis 12 Uhr bereichern. Sie waren ursprünglich auf dem Weihnachtsmarkt als Stände eingeplant.

in der Altstadt: Für den Tag vor Nikolaus am Samstag, 5. Dezember, ist geplant, dass von 10 bis 12 Uhr ein Nikolaus am Marktplatz unterwegs ist. Vor allem für Kinder soll dies eine kleine Freude im Alltag sein. (pm)

