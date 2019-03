vor 21 Min.

Wemding und Umgebung ohne Strom

Ein Brand in einem Trafohaus hat große Auswirkungen. Feuerwehr ist im Einsatz.

Von Wolfgang Widemann

Große Teile von Wemding und Umgebung sind seit etwa 17.15 Uhr ohne Strom. Dadurch ist das Leben in der Stadt und in umliegenden Orten zum Teil zum Erliegen gekommen. Ein Ende des Problems ist nicht in Sicht.

Ursache für den Stromausfall ist ein Brand in einem Trafohaus in der Bürgermeister-Epple-Straße in Wemding. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Das Problem: Wegen der Spannung konnten die Einsatzkräfte erst einmal nicht löschen. Erst nach etwa einer Stunde konnten sie das Gebäude betreten, so Kreisbrandrat Rudolf Mieling.

Der teilt mit, dass das Ausmaß des Schadens noch nicht abzuschätzen sei. Für die genannte Region könnte der Brand enorme Folgen haben. Grund: Bei der Umspannstation handelt es sich um einen Hauptverteiler. „Ich denke, das wird eine längere Geschichte“, befürchtet Mieling. Es lasse sich noch nicht sagen, wann die Stromversorgung wieder hergestellt werden kann.

Betroffen sind neben Wemding auch beispielsweise Alerheim, Amerbach und Megesheim. Es funktionieren keine Telefone mehr. Auch das Handynetz ist empfindlich gestört, da die Sendeanlagen ebenfalls Strom benötigen.

Besonders im Blick haben die Einsatzkräfte bettlägrige Patienten, die Strom benötigen. Man bemühe sich für diese Fälle um eine Notstromversorgung, erklärt der Kreisbrandrat.

