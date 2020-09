22.09.2020

Wemdings Steuereinnahmen bleiben derzeit stabil

Die Gewerbesteuer könnte vielleicht doch über zwei Millionen Euro liege

Die Corona-Krise scheint sich in der Stadt Wemding aktuell kaum auf die Steuereinnahmen auszuwirken. Diesen Schluss lässt ein Zwischenbericht von Bürgermeister Martin Drexler und Kämmerer Josef Strauß im Finanzausschuss des Stadtrats zu. Dieser hatte erst im Juli den Haushalt der Kommune für 2020 verabschiedet. Da zu diesem Zeitpunkt bereits klar war, dass die Pandemie sich negativ auf viele Bereiche auswirkt, planten die Räte entsprechend vorsichtig.

So ging das Gremium davon aus, dass bei der Gewerbesteuer in diesem Jahr nur 1,7 Millionen Euro in die Stadtkasse fließen. In den vergangenen beiden Jahren kamen noch jeweils etwa 2,4 Millionen Euro. Nach dem aktuellen Stand sind Drexler zufolge doch wieder über zwei Millionen Euro an Gewerbesteuer zu erwarten. Diese Zahl könne sich freilich noch ändern. Größte Einnahmequelle ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Rund 3,7 Millionen Euro waren es im vorigen Jahr. Experten rechneten wegen Corona für 2020 flächendeckend mit Einbußen von über zehn Prozent. Deshalb plante die Kommune heuer nur 3,4 Millionen Euro ein. Ganz so schlimm scheint es aber nicht zu kommen, so der Rathauschef. Bei der Umsatzsteuer (eingeplant sind rund 717000 Euro) sei der kalkulierte Betrag zu erwarten. Die Verantwortlichen der Kommune hoffen laut Drexler nun, dass in Wemding etwas vom Konjunkturpaket der Bundesregierung ankommt. Man rechne hier mit einem sechsstelligen Betrag. (wwi)

