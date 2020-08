10:54 Uhr

Wendemanöver misslingt: Sattelzug demoliert in Rain

Entgegen des Verbotes ist ein Fahrer eines Sattelzuges in die Ortsmitte von Rain gefahren. Sein Wendemanöver hinterlässt Spuren.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Donnerstag gegen 12.20 Uhr der Fahrer eines Sattelzuges aus dem Bereich Rosenheim erst verbotswidrig in westlicher Richtung in die Rainer Hauptstraße eingefahren. Als er am Schwabtor bemerkte, dass ein Durchkommen auf seiner Fahrspur mit dem 40-Tonner mit Planenaufbau nicht möglich ist, versuchte er, zu wenden.

Gegen die Straßenlaterne gefahren

Dabei stieß er den Beamten zufolge rückwärts gegen die Straßenlaterne an der Ecke Hauptstraße/Spitalgasse, die stark beschädigt wurde. Schließlich brach der 79-Jährige sein Wendemanöver ab und verließ die Hauptstraße durch die höhere Schwabtordurchfahrt auf der Gegenfahrbahn, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge bemerkte den Vorgang und verständigte die Einsatzzentrale der Polizei. Der Sattelzug konnte von den Gesetzeshütern schließlich auf einem Parkplatz der Bundesstraße 16 bei Neuburg angehalten werden. Den Fahrer erwartet nun neben einem Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort die Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit über die örtliche Führerscheinstelle. (dz)

