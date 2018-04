vor 33 Min.

Wenig Einbrüche, aber drei Überfälle

Die Kriminalität-Bilanz der Polizei in der Region für 2017 ist in einigen Bereichen positiv. Jedoch gibt es weiterhin einige bedenkliche Entwicklungen.

Von Wolfgang Widemann

Wenn in ein Wohnhaus eingebrochen wird, ist das für die Besitzer ein beunruhigendes, für manche sogar traumatisierendes Erlebnis. In den vergangenen Jahren haben Banden solche Taten in Serie verübt. Polizei und Gesetzgeber haben darauf reagiert. Kontrollen und Präsenz wurden verstärkt, Bürger dazu animiert, ihre Wohnungen sicherer zu machen, und die Strafen verschärft. Dies wirkt sich nun auch in Nordschwaben positiv aus, wie ein Blick in die Kriminalitätsstatistik für 2017 zeigt.

„Die Zahlen sind in diesem Bereich rapide zurückgegangen“, sagt Josef Behringer, kommissarischer Leiter der Kripo Dillingen. Gerade im Raum Donauwörth seien auch den Winter hindurch ins Jahr 2018 hinein kaum noch Einbrecher unterwegs gewesen. Gerade mal sechs Fälle habe man in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen seit Januar verzeichnet.

Diese Entwicklung ist nach Ansicht von Behringer den zahlreichen Maßnahmen zu verdanken, die eingangs aufgezählt sind. Alle Dienststellen beteiligten sich dem Kriminalpolizisten zufolge an den Aktivitäten. Bei der Kripo kümmere sich inzwischen eine Ermittlungsgruppe ausschließlich um solche Fälle. Dass die Zahl der Einbrüche rückläufig ist, nehme man zufrieden zur Kenntnis, Grund zur Entwarnung gebe es jedoch keinen: „Wir lassen nicht locker.“

Mit Blick auf die gesamte Kriminalstatistik kommt Behringer zu dem Schluss: „Wir sind eine sichere Gegend.“ Was aus den Zahlen des Jahres 2017 negativ heraussticht, sind gleich drei Raubüberfälle in Donauwörth. Am 28. September nahmen zwei Männer mit gezücktem Messer der Angestellten eines Lokals in der Parkstadt das Geld ab. Am 12. Dezember erbeutete ein Unbekannter in der Tchibo-Filiale in der Reichsstraße einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Am 28. Dezember tauchte ein Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Parkstadt auf, zückte eine Pistole, blieb aber ohne Beute. Alle drei Überfälle sind nach Auskunft des kommissarischen Kripochefs noch immer nicht aufgeklärt. Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig und dauerten zum Teil noch an.

Was der Polizei in der Region nach wie vor jede Menge Arbeit bereitet, sind auch die Betrügereien im Internet. Der klassische Fall: Personen bestellen sich Ware, bezahlen diese, erhalten sie aber nicht. Oder Leute verkaufen Gegenstände, bekommen jedoch kein Geld. „Da schlägt bei uns fast jeden Tag was auf“, berichtet Thomas Scheuerer, Leiter der Inspektion Donauwörth. Viele der Opfer seien überzeugt, eine Strafanzeige bewirke, dass sie die Ware oder das Geld doch noch bekämen – und seien dann enttäuscht, dass dies meist nicht klappe.

Der Erste Hauptkommissar stellte klar: Die Polizei kümmere sich nur um die Anzeige, also das strafrechtliche Verfahren. Hier versandeten die Ermittlungen häufig. Die Beschuldigten seien oft nicht auffindbar, das Geld sei auf Konten im Ausland versickert. „Die Erfolgsquote ist da sehr niedrig“, so Scheuerer. Sein Dienststellenleiter-Kollege Ralf Schurius in Rain bestätigt die Erfahrungen. Bei Käufen beziehungsweise Verkäufen per Internet müssten bei den Betroffenen „sämtliche Alarmglocken schrillen“, wenn der vermeintliche Geschäftspartner die gängigen Zahlungssysteme ablehne und stattdessen zum Beispiel auf den Weg über Western Union oder Bargeldversand bestehe.

Thomas Scheuerer weist darauf hin, dass die Opfer von solchen Betrügern das verlorene Geld oder die Ware auf zivilrechtlichem Wege einklagen müssen.

Auffällig sei zudem, dass Menschen aus der Region zunehmend nach einem Urlaub böse Überraschungen erlebten. Bei Einkäufen mit der Kreditkarte könne es passieren, dass Kriminelle deren Nummer abfischen – und im Ausland ihrerseits für Einkäufe verwenden. Die Ermittlungen seien auch hier schwierig zu führen.

Im Bereich der Inspektion Rain verzeichneten die Beamten deutlich mehr Rauschgiftdelikte. Das lag Schurius zufolge vor allem an verstärkten Kontrollen. Es sei gelungen, einiges abzufischen. Augenscheinlich sei derzeit in der Umgebung viel Stoff, vor allem Marihuana, auf dem Markt: „Dieses Thema ist präsent.“

