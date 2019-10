vor 5 Min.

Weniger Arbeitslose in der Region

Quote sinkt wieder auf 1,6 Prozent. Warum die Region stabil ist

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Donau-Ries zeigt sich weiterhin stabil. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum August um 0,2 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent und liegt damit auf Vorjahresniveau.

„Der Rückgang der Arbeitslosigkeit liegt – wie erwartet – vor allem daran, dass viele Jugendliche eine Berufstätigkeit aufgenommen haben. Zudem stellen die Betriebe nach dem Ende der Ferienzeit wieder vermehrt ein. Im nächsten Monat wird sich die Entwicklung fortsetzen, da sich dann auch die Studierenden zum Semesterbeginn abmelden“ erläutert Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Im September waren 1294 Menschen ohne Arbeit; 93 weniger als im August, aber 14 mehr als vor einem Jahr. Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 1,7 Prozent. Das entspricht genau 482 Personen. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,7 Prozent (161 Personen). 281 ausländische Arbeitslose und 145 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung. Dem Arbeitgeberservice wurden im August 335 neue Stellen gemeldet. Seit Jahresbeginn wurden von den Firmen 3518 Stellenangebote aufgegeben (854 weniger als im Vorjahreszeitraum). Aktuell sind 1618 offene Arbeitsstellen im Landkreis gemeldet, jede dritte ist ein Zeitarbeitsjob. Für 1145 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit gesucht, 176 Stellen sind in Teilzeit gemeldet.

Bemerkenswerte Entwicklung in der Region

„Äußerst bemerkenswert ist die Entwicklung der Beschäftigung in unserer Region. Ende März 2019, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigtenstatistik, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Landkreis Donau-Ries auf 62668. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg die Anzahl der Beschäftigten um 876 oder 1,4 Prozent“ berichtet Paul weiter. Die stärkste Zunahme verzeichnet das Verarbeitende Gewerbe (plus 663 oder 2,7 Prozent); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung in der Arbeitnehmerüberlassung (minus 494 oder 1620 Prozent). (pm)

Themen folgen