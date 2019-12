vor 41 Min.

Weniger Mieterwechsel beim Wohnbau-Selbsthilfewerk

Das ist der neue Mietwohnungskomplex mit 25 Wohnungen in der Eichenstraße 10 in der Donauwörther Parkstadt. Die Wohnungen werden dieser Tage fertiggestellt und sukzessive vermietet.

Plus Das Wohnbau-Selbsthilfewerk Donau-Ries hat hunderte Wohnungen in Donauwörth. Die Genossenschaft punktet mit günstigen Mietpreisen. Was jetzt geplant ist.

Von Thomas Hilgendorf

Wohnen ist etwas sehr Grundlegendes. Wie wichtig es ist, merkt man oft erst in Krisenzuständen: etwa dann, wenn der Wohnraum um einen herum knapp und teuer wird. Das ist in und rund um Donauwörth seit einigen Jahren der Fall – steigende Mieten sind die marktwirtschaftliche Folge des Mangels.

Die Genossenschaften bieten hierbei noch vergleichsweise sozial verträgliche Mieten. Kein Wunder, dass die Wartelisten mitunter lang sind und immer weniger Menschen ihre Wohnung wechseln wollen. Eine der beiden großen Genossenschaften in der Region, das Wohnbau-Selbsthilfewerk Donau-Ries in Donauwörth, zog jetzt Bilanz. Zufrieden mit den Zahlen Eduard Kmoch ist Geschäftsführer der Genossenschaft. Mit den Zahlen kann er heuer ziemlich zufrieden sein – unter dem Strich steht ein Bilanzgewinn von etwas über 48000 Euro. Die nach dem Krieg zur Linderung der Wohnungsnot gegründete Genossenschaft ist kontinuierlich gewachsen. Aktuell – Stand 2018 – hält sie 658 Wohnungen in 107 Häusern (Hauseingängen) sowie zwei gewerbliche Einheiten, 72 Garagen und zehn Tiefgaragen. Die gesamte Wohn- und Nutzfläche beträgt 40600 Quadratmeter. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. 44 Wohnungen sind derzeit öffentlich gefördert, 614 „nicht mehr in der Preisbindung“. Trotz allgemeinem Anstiegs der Mieten im Land und auch in der ländlich strukturierten Region erscheint die durchschnittliche Miete beim Wohnbau-Selbsthilfewerk recht günstig: 4,20 Euro beträgt der Quadratmeterpreis im Schnitt (Vorjahr: 4,02 Euro). 695 Mitglieder Die Genossenschaft hat 695 Mitglieder (Vorjahr: 698). Die Fluktuationsquote, das heißt die quote der Wohnungswechsler, betrug zuletzt 8,5 Prozent – gegenüber noch zehn Prozent im Vorjahr. Will heißen: Es verlassen weniger Mieter ihre Wohnungen. Es kann nur vermutet werden, dass dies auch am nach wie vor angespannten Wohnungsmarkt in der Region liegt. Derweil investiert die Genossenschaft weiterhin: Gut 2,5 Millionen Euro wurden 2018 aufgebracht. Derzeit sind 43 Wohnungen nicht vermietet – davon sind allerdings 42 für die Sanierung vorgesehen. Auch im Neubau 20 Prozent unter den ortsüblichen Preisen Aktuell wird das Gebäude in der Eichenstraße 10 mit 25 Wohnungen fertiggestellt, die nun sukzessive vermietet würden, wie Kmoch erläuterte – zu Preisen, die 20 Prozent unter der ortsüblichen Miete lägen, so der Geschäftsführer. Im kommenden Jahr werden zudem die Häuser in der Parkstraße mit den Nummern 6, 8 und 10 modernisiert (Kosten: 1,2 Millionen Euro), in der Zirgesheimer Straße 42 und 44 werden zwölf Wohnungen energetisch saniert (Kosten: 1,1 Millionen Euro). Sie bekommen auch neue Balkone. Der Bilanzgewinn fließe unterdessen in die Rücklagen der Genossenschaft – was angesichts steigender Baukosten nur sinnvoll sei. Insgesamt stehe das generelle Ziel der Genossenschaft weiter im Vordergrund, sagt Kmoch: „Wir stehen für eine sozial verantwortliche Versorgung der Menschen mit Wohnungen. Bezahlbare Mieten haben für uns Priorität.“

