Weniger jugendliche Komasäufer im Kreis

Zahl der Jugendlichen mit Alkoholvergiftung ist gesunken

Die Zahl alkoholbedingter Klinikaufenthalte von Kindern und Jugendlichen ist im Landkreis Donau-Ries gesunken. Nach bislang unveröffentlichten Zahlen des Bayerischen Statistischen Landesamtes landeten im Jahr 2018 21 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Damit sank die Zahl der Betroffenen im Vergleich zu 2017 um 32 Prozent.

Die Zahlen hat die Krankenkasse DAK veröffentlicht. Als Jugendliche gelten Personen im Alter zwischen zehn und 20 Jahren. Komasaufen bedeutet, dass die Person so viel Alkohol zu sich nimmt, dass sie eine Vergiftung erleidet und im Krankenhaus behandelt werden muss. Weil der Zustand des betrunkenen einem Koma gleicht, hat sich der Begriff „Komasaufen“ durchgesetzt.

„Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben, Alkohol gehöre zum Feiern und Spaßhaben dazu“, sagt Lidwina Hartmann von der DAK-Gesundheit in Donauwörth. „Alkohol wirkt auf junge Menschen schneller, stärker und länger als auf Erwachsene. Deshalb ist das Komasaufen bei Jugendlichen eine gefährliche Tatsache. Wichtige Gesundheitsthemen wie dieses sollten im Schulalltag diskutiert werden.“

In diesem Zusammenhang führt die DAK wieder die Kunstaktion „bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“ durch. Angesichts des ausgefallenen Unterrichts, wird die Aktion verlängert. Zum elften Mal sind Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren aufgerufen, mit Plakaten kreative Botschaften gegen das Rauschtrinken zu entwickeln. An ihr nahmen seit dem Jahr 2010 mehr als 100000 junge Künstler teil. Landesschirmherrin ist Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Wie geplant sollen auch in diesem Jahr Bundes- und Landessieger des Kreativwettbewerbs gekürt werden – nur später als sonst. „Da sich bereits viele Schüler angemeldet und oft auch ihre kreativen Werke begonnen haben, soll durch diese Maßnahme das bisher Geleistete nicht umsonst gewesen sein“, sagt Lidwina Hartmann von der DAK-Gesundheit in Donauwörth. Deshalb wurde der Einsendeschluss in diesem Jahr auf den 15. September verschoben. (dz)

Informationen gibt es unter www.dak.de/buntstattblau.

