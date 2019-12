vor 33 Min.

Wenn Kaviar auf Currywurst trifft

Die Volksbühne Oberndorf präsentiert ein Lustspiel, bei dem es um „Feinschmecker“ geht

Mit der Premierenaufführung am Freitag, 3. Januar, eröffnet die Volksbühne Oberndorf die Theatersaison und sorgt dafür, dass bei den Gästen die Lachmuskulatur kräftig in Schwung kommt. Das überaus heitere Theaterstück „Kaviar trifft Currywurst“ von Winnie Abel nimmt die „Haute Cuisine“ der Gastronomie aufs Korn und sorgt mit turbulentem Verwechslungsspiel für lustige Szenen.

Im Lustspiel geht es um den beschaulichen Kneipenalltag der Besitzerin Erna Wutschke, der ins Schwanken gerät. Wie kann sie in nur 24 Stunden ihre heruntergekommene Eckkneipe in ein Edel-Lokal verwandeln? Grund dafür ist der Besuch ihres reichen Cousins, der ihr für das vermeintliche Nobel-Restaurant bereits viel Geld geliehen hat. Kurzum, Stammkundin Sandy wird zur feinen Kundin, Erna mimt die erfolgreiche Spitzengastronomin und ihr tollpatschiger Lebensgefährte Gerd schlüpft in die Rolle des piekfeinen Kellners, der allerdings von einer Katastrophe in die nächste schlittert.

Alles scheint perfekt, bis auf Stammgast Heini, der sich standhaft weigert, seine Kneipe zu verlassen, und den missgünstigen Nachbar-Gastronom, der Ungeziefer im Lokal aussetzt. Obwohl alles drunter und drüber geht, gelingt es Erna mit viel Raffinesse, ihren Cousin von ihrem Edel-Restaurant zu überzeugen. Als sich jedoch eine Testerin vom Magazin „Der Feinschmecker“ ankündigt, bricht das absolute Chaos aus.

Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 6. Dezember, bei der Raiffeisen-Volksbank Oberndorf (9 bis 12 Uhr), und findet dann jeweils an den Montagen, 9., 16., 23. und 30. Dezember, von 15 bis 16.30 Uhr statt.

Auch im Dorfladen Oberndorf gibt es Karten, und zwar: jeweils an den Donnerstagen, 12. und 19. Dezember, sowie 2. und 9. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr. Auch telefonisch können Karten reserviert werden: unter 0170/3062547. Restkarten gibt es an der Abendkasse. (chw)

Die Aufführungen finden statt: Premiere am Freitag, 3. Januar, dann am Samstag, 4. Januar, Freitag, 10. Januar, Samstag, 11. Januar, Freitag 17. Januar, und Samstag 18. Januar, jeweils um 19.30 Uhr, im „Kronensaal“, Gasthaus Zur Krone/Taverne Syrtaki in Oberndorf. Saalöffnung ist um 18 Uhr.

