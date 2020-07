vor 13 Min.

Wer hat Inge Schmidt gesehen?

Die 25-Jährige wird seit Dienstag vermisst. Möglicherweise befindet sie sich in einer hilflosen Situation.

Seit Dienstag wird die 25-jährige Inge Schmidt vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wohnt die junge Frau in einer Betreuungseinrichtung der Stiftung St. Johannes Schweinspoint, wo sie seit Dienstag fehlt. Aufgrund ihrer derzeitigen gesundheitlichen Verfassung wird davon ausgegangen, dass Inge Schmidt nicht über ihre notwendigen Medikamente verfügen kann und sich möglicherweise in einer hilflosen Situation befindet.

Graue Jogginghose und braune Winterstiefel

Die Vermisste ist mit einer grauen Jogginghose und braunen Winterstiefeln bekleidet. Zuletzt wurde sie in Schweinspoint gesehen. Bekannte Orte, an denen sie sich möglicherweise aufhalten könnte, wurden bereits überprüft. Die nähere Umgebung um die Stiftung wurde auch bereits mit Suchhunden durchkämmt – ohne den gewünschten Erfolg. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Inge Schmidt geben kann, wird gebeten die Polizeiinspektion in Rain unter der Rufnummer 09090/70070 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren. (dz)

