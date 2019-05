Wer tritt gegen Rößle an?

Mitbewerber um das Amt des Landrates werden sich 2020 schwer tun

Stefan Rößle hat in Wemding einen recht souveränen Auftritt hingelegt. Der Landrat präsentierte sich vor den Delegierten als ein Politiker, der die Zeichen der Zeit erkannt hat und für den ein politisches „Weiter so“ nach alter CSU-Manier nicht infrage kommt. Dass sich seine Vorstellungen einer künftigen Landkreispolitik in einigen Punkten mit Ideen der Grünen decken, stört ihn nicht. Ihm geht es um die Aufstellung für die Zukunft, die aus seiner Sicht nur mit einem nachhaltigen Handeln in den verschiedenen Politikbereichen gelingen kann.

Für mögliche Mitbewerber aus anderen Parteien oder Gruppierungen wird es von daher nicht einfach sein, in einem Wahlkampf Rößle inhaltlich etwas entgegenzusetzen und mit eigenen Vorstellungen bei den Wählern zu punkten. Besonders schwertun dürften sich dabei die Grünen, die fest entschlossen sind, in naher Zukunft einen eigenen Bewerber zu präsentieren. Wie aktuell aus Kreisen der Partei zu hören ist, kämen dafür der Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Dominik Ach, Bezirksrat Albert Riedelsheimer oder die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer infrage.

Auch die SPD will dem Vernehmen nach Flagge zeigen und einen eigenen Kandidaten aufstellen. Als Name wird erneut der des stellvertretenden Unterbezirksvorsitzenden und Kreisrates Peter Moll genannt, der bekanntlich 2014 nur hauchdünn an einer Stichwahl gegen Stefan Rößle scheiterte. Nach dem überraschenden Verzicht Molls auf eine Oberbürgermeister-Kandidatur in Donauwörth scheint diese Variante immer wahrscheinlicher zu werden.

