vor 38 Min.

Westspange: Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer

Eine Frau biegt mit ihrem Pkw ab, achtet aber nicht auf den Verkehr auf dem parallel verlaufenden Radweg. Ein Radfahrer stürzt und muss ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, ist es am Dienstag kurz nach 10 Uhr an der Westspange in Donauwörth zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin gekommen. Die 63-jährige Unfallverursacherin war in nördlicher Richtung unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen. Wegen Gegenverkehrs wartete sie auf der Linksabbiegspur.

Als ihr ein entgegenkommendes Fahrzeug per Lichthupe signalisierte, dass es sie abbiegen lassen würde, nutze die Frau diese Gelegenheit. Dabei achtete sie den Beamten zufolge allerdings nicht mehr auf den Verkehr auf dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg. Ein ebenfalls in nördlicher Richtung fahrender 52-jähriger Radler konnte auf das einfahrende Auto nicht mehr reagieren und stieß mit ihm zusammen.

Der Mann stürzte vom Rad. Mit mutmaßlich leichten Verletzungen kam er in die Donau-Ries-Klinik. Der Sachschaden wird auf circa 1300 Euro geschätzt.

