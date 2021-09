Wetter

14:43 Uhr

Warum im Landkreis Donau-Ries so oft der Blitz einschlägt

Plus Die Blitzdichte im Donau-Ries-Kreis ist im Vergleich zu Restdeutschland recht hoch. Ein Donauwörther Wetterexperte hat eine Vermutung, woran das liegt.

Von Dominik Bunk und Barbara Würmseher

Der Himmel verdunkelt sich, alles wird still. In der Ferne zuckt ein verästelter Lichtstrahl grell durch die Wolkendecke, es grummelt laut. Es sind Blitze, die – nur für Sekundenbruchteile fürs Auge wahrnehmbar – übers Firmament jagen. Eine Naturgewalt, die jeder kennt. Auch was ein Blitzeinschlag anrichten kann, ist weithin bekannt. Die Firma Siemens listet jedes Jahr in ihrem Blitzatlas die Landkreise und Städte der Republik auf – ihrer Blitzdichte nach bewertet. Der Kreis Donau-Ries belegt laut dieser Studie, das Jahr 2020 betreffend, Rang 39 in der Bundesrepublik. Das ist ein Platz, der sehr weit vorne liegt, bedenkt man, dass es deutschlandweit laut Bundesamt für Statistik 294 Landkreise und 107 kreisfreie Städte gibt.

