Wetterbilanz: Auch der April war zu trocken

Die Reihe zu warmer Monate setzt sich fort. Im April gab es zu wenige Niederschläge, dafür aber Waldbrandgefahr - und die ersten Sommertag.

Der April setzte die Serie der zu warmen Monate fort. Er erwies sich als überaus trocken und in der zweiten Hälfte als sehr sonnig, wie der Donauwörther Wetter-Experte Werner Neudeck in seinen Messungen festgestellt hat.

Der Monat startete recht freundlich mit ganztägigem Sonnenschein und milden Temperaturen. Nach drei Tagen kündigte stark fallender Luftdruck eine Änderung an und am 4. April kam der zu erwartende Dämpfer: Die Durchschnittstemperatur sank auf 6 Grad und es wehte ein eisiger Wind.

Ein Auf und Ab

Die nächsten Tage bis zum 14. April waren ein ständiges Auf und Ab. Mal 17 Grad am 6. April und dann wieder Frost am 12. April und nur maximal 9,8 Grad bei einem Schnitt von nur 4,5 Grad.

Die Wende kam dann zur Monatsmitte: Die Temperatur stieg täglich an, die Sonne ließ sich nahezu ganztags sehen, kurz: der Frühling kam wieder in Sicht.

Wenig erstaunlich war es deshalb auch, dass kein Schneetag mehr auftrat (normal ist im Durchschnitt einer). „Dagegen lagen wir mit einem Gewitter am 9. April genau im Schnitt“, so Werner Neudeck. „Als sich dann noch über ganz Deutschland das ortsfeste Hoch ’Katharina’ aufbaute, war bestes Osterwetter vorprogrammiert. So konnten wir am Ostersonntag und Montag Werte von 24 Grad genießen.“

Die ersten Sommertag des Jahres

Kräftiger Luftdruckfall deutete allerdings auf eine deutliche Wetteränderung hin, doch zunächst wurde dadurch Warmluft aus dem Süden auch in unseren Landkreis zu uns transportiert und es gab am 24. und 25. April die ersten Sommertage des Jahres.

Damit wurde das Thema Trockenheit allmählich zum Dauerbrenner. Nachdem schon seit 18. März kein nennenswerter Niederschlag gefallen war, fehlte der Natur einfach ausreichend Feuchtigkeit. Auch über das letzte Monatsdrittel hinaus waren erst acht Prozent des üblichen Niederschlags gefallen. „Kein Wunder, dass der Waldbrandgefahrenindex am Osterwochenende Stufe vier (von fünf möglichen Stufen) erreichte“, wie Neudeck kommentiert.

Ende der Trockenperiode

Doch am 26. April trat der Wandel ein: Der Temperaturschnitt sank auf einstellige Werte und dringend benötigter Regen beendete die 16-tägige Trockenperiode. Das Monatsende wurde schließlich dem Ruf des wechselhaften , launischen April gerecht.

Erfreulich dagegen die Entwicklung des Sonnenscheins. Nach einer durchwachsenen ersten Monatshälfte ging es mit den Sonnenstunden ab dem 15. April rapide bergauf. Elf Tage mit zehn bis zwölf Stunden Sonne ließen das Herz von Freiluft-Begeisterten höher schlagen. „Trotz eines kleinen Dämpfers gegen Monatsende erzielten wir 211 Sonnenstunden“, sagt Werner Neudeck. „Normal sind 160, wir hatte also ein Plus von 32 Prozent.“

