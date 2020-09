16.09.2020

Widerspruch aus Wemding: Wandertag mit Maske?

Plus Der Frauen-Union-Ortsverband Wemding hat an dem Hygieneplan für Schulen in Bayern einiges auszusetzen. Was in einem offenen Brief an Söder und Piazolo steht.

Sportunterricht, Pausenhof-Aktivitäten und Wandertag mit Mund-Nase-Maske – das ist nach Ansicht des Ortsverbands der Frauen-Union in Wemding für Schüler in Bayern nicht zumutbar. Die Verantwortlichen des Verbands, der Teil der CSU ist, haben an dem für die Schulen im Freistaat gültigen Hygieneplan des Ministeriums für Unterricht und Kultus einiges auszusetzen – und fordern deshalb in einem offenen Brief den zuständigen Minister Michael Piazolo sowie den Ministerpräsidenten Markus Söder dazu auf, „ein anderes Konzept aufzustellen, das nicht auf dem Rücken unserer Kinder ausgetragen wird“.

Wemdinger Frauen-Union setzt auch auf Klarsichtmasken

In dem Schreiben geht die Frauen-Union auf eine Reihe von Punkten des Corona-Hygieneplans und dessen praktische Umsetzung ein. So sei es unverständlich, warum transparente Klarsichtmasken nicht auch in Schulen zugelassen sind: „Kinder und Jugendliche benötigen Gestik und Mimik zum Lernen und Kommunizieren.“

Der Unterricht wäre für Lehrer und Schüler auch angenehmer, wenn – wie im Handel und in der Tourismusbranche erlaubt – Plexiglasscheiben in der Schule installiert würden.

Masken auf dem Pausenhof? Das leuchtet den Frauen nicht ein

Dass Schüler sogar auf dem Pausenhof Masken tragen müssen, leuchtet den Frauen nicht ein. Ihre Vorschläge: Den Pausenhof in Klassenstufen aufteilen. Von diesen dürfte dann jede einen bestimmten Bereich betreten und sich dort ohne Mund-Nase-Bedeckung aufhalten. „Der Körper benötigt frischen Sauerstoff, um Leistung zu bringen“, heißt es in dem Brief, den die Ortsverbandsvorsitzende Sandra Eireiner unterschrieben hat. Weiter stellt die Frauen-Union fest, dass es den Schülern nicht zumutbar sei, im Sportunterricht eine Maske zu tragen. Im Vereinssport sei dies auch nicht der Fall.

Überfüllte Schulbusse im Landkreis Donau-Ries sind ein Dorn im Auge

Die überfüllten Schulbusse sind den Frauen aus Wemding ebenfalls ein Dorn im Auge. So sei der Infektionsschutz nicht gewährleistet. Der Zustand müsse schnellstmöglich geändert werden. Dass am 10. und 11. September an der Grund- und Mittelschule in Wemding ein Wandertag stattfand, bei dem die Kinder und Jugendlichen gemäß dem Hygieneplan bis 12.20 Uhr mit Maske in der Gegend umherlaufen mussten, wertet die Frauen-Union so: „Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bei solchen Veranstaltungen ist grob fahrlässig und in unseren Augen Körperverletzung an unseren Schülern durch das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus.“ Die Schüler seien „überdurchschnittlich erschöpfter als üblich“ gewesen, ausgelöst durch Sauerstoffmangel.

Der Ortsverband kommt zu dem Schluss, dass es besser wäre, am Lehrertisch eine Plexiglaswand aufzustellen. Die Lehrer sollten eine Klarsichtmaske tragen und sich regelmäßig testen lassen, „um sich selbst und unsere Kinder zu schützen“. (wwi)

