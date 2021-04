Wie Corona den Ramadan für Muslime um Donauwörth verändert

Plus Eigentlich ist für Muslime der Ramadan ein großes Gemeinschaftserlebnis. Doch heuer gilt: Kontakte reduzieren, Abstände halten. Wie Gläubige aus Bäumenheim damit umgehen.

Zum letzten Mal für diesen Tag versammeln sich die fünf Männer in der Bäumenheimer Moschee, um gemeinsam zu beten. Hasan Mutlu, der Vorbeter – oder Imam, wie Muslime sagen – kniet sich vor eine schulterbreite, mit kleinen Mosaiksteinen geflieste Nische in der Wand im Gebetsraum. Er steht auf, singt einige arabische Verse, kniet sich wieder hin, beugt sich nach vorne. Durch die Fenster erhellt das Tageslicht den Raum, bis zum Sonnenuntergang dauert es noch ein paar Stunden. Das ist der Moment, auf den viele Muslime im Moment täglich warten.

Es ist Ramadan, der Fastenmonat, noch bis zum 12. Mai dauert die Zeit an. Bis dahin gilt: Verzichten, solange es hell ist. Auch in der Moschee ist es eigentlich der späte Abend, an dem die Gläubigen in Scharen zusammenkommen, um zu beten, zu schlemmen und zu feiern. Manchmal bis in den Morgen. Doch während der Corona-Pandemie ist der Ramadan nicht, wie Muslime ihn kennen.

Ramadan in Bäumenheim: Weniger Gläubige zu Gebeten wegen Corona

Wenn die Sonne untergeht, sind die Männer in diesem Jahr schon wieder zu Hause, erzählen sie. Zu den Gebeten am Tag kommen nur wenige Gläubige in die Moschee, anders als oft in den Jahren vor der Pandemie. Der Gebetsraum ist im ersten Stock, wer die Treppen hinaufsteigt, zieht vorher seine Schuhe aus. „Wir nehmen nichts mit hinein, was schmutzig ist“, sagt Imam Mutlu. Zum Gebet gehört die rituelle Waschung, im Erdgeschoss der Moschee ist ein Waschraum. Doch Teile des Raumes sind gesperrt – um Kontakte in der Pandemie zu verhindern. „Und wir empfehlen, sich schon zu Hause zu waschen“, sagt Mutlu. Religionen haben in der Pandemie mehr Freiräume als viele andere Bereiche, ihre Freiheit ist ein Grundrecht und starkes Pfund gegen den Infektionsschutz. Doch die Gläubigen in Bäumenheim wollen den Spielraum nicht ausreizen.

Oben im Gebetsraum sind auf dem Boden mit kurzen Klebestreifen die Plätze markiert, auf denen die Gläubigen beten können. Jeder von ihnen hat einen eigenen Teppich, um Kontakte und Infektionen zu vermeiden. Dabei ist der Ramadan eigentlich ein großes Gemeinschaftserlebnis.

Die Entbehrungen erleben Muslime gemeinsam. Vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sind Essen, Trinken oder Rauchen verboten. „Am ersten Tag ist es manchmal etwas schwierig“, sagt Koray Erdogan, der zum Beten in die Moschee kommt. „Aber wenn man einen starken Glauben hat, ist das Fasten einfach.“ Das tägliche Fest, mal größer, mal kleiner, erleben Muslime gemeinsam – wenn die Sonne untergeht und sie ihr Fasten brechen. Und das ganz persönliche Ringen erleben sie gemeinsam. Ramadan, das sei auch ein innerlicher Reinigungsprozess, in dem Allah alle Sünden verzeihe, erklärt Mutlu. Hass oder Boshaftigkeit sollten im Glauben keinen Platz haben.

Ramadan in der Region Donauwörth: Viele Muslime sind gläubig

Die Gemeinschaft spüre man, auch wenn die Gemeinde nicht so zusammentreten könne wie in früheren Jahren, sagen die Gläubigen. Ihre Moschee in Bäumenheim wird wie vier andere im Landkreis vom Islamischen Kulturverein betrieben. 151 Mitglieder zählt der Verein, dessen Dachverband Ditib direkt dem türkischen Staat untersteht.

Von den Spannungen zwischen den Regierungen in Ankara und Berlin ist in Bäumenheim jedoch nichts zu spüren. Und auch die Konflikte in der islamischen Welt zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen wirken hier weit weg. Einer der Besucher beim Gebet hat mazedonische Wurzeln, der Verein zeigt sich offen. Imam Mutlu war es, der unseren Reporter zu sich eingeladen hat.

Wie viele Muslime genau im Landkreis Donau-Ries leben, kann das Landratsamt nicht sagen. Selbst für den Freistaat gebe es nur Schätzungen. Eine vom Kultusministerium in Auftrag gegebene Studie geht davon aus, dass jede 20. Person in Bayern Muslim ist. Sie gehören verschiedenen Glaubensrichtungen an, haben Wurzeln in verschiedenen Ländern und die verschiedensten Lebensgeschichten. Aber eines haben die meisten gemeinsam: Der Fastenmonat dürfte für sie enorm bedeutend sein. Dem Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung zufolge sind 90 Prozent der Muslime in Deutschland gläubig. So wie Rama Al Dakhil aus Donauwörth.

Muslime bekommen neugierige Fragen zu Ramadan gestellt

„Den Ramadan feiert man überall ein bisschen anders“, sagt sie. „In jedem Land, in jeder Familie.“ Sie ist in Syrien aufgewachsen, einige Traditionen aus ihrer Heimat versuche sie hier weiter zu pflegen: Ihre Wohnung ist dekoriert, Freunde und Familie beschenkt sie. „Zu Hause riecht es nach Ramadan“, erzählt die 22-Jährige.

Das heißt: Weihrauchgeruch zieht durch die Räume. Vor allem hier, daheim mit ihrer Familie, verbringt sie heuer den Fastenmonat. Wenn sie mit Menschen spricht, die keine Muslime sind, seien diese neugierig – und manchmal skeptisch, erzählt Al Dakhil. „Hast Du keinen Hunger?“, würden sie sie fragen. Oder: „Darfst Du wirklich nichts trinken?“ Diese Fragen kenne sie schon lange, sagt Al Dakhil. Aber Corona verändert vieles von dem, was den Ramadan ausmache.

„Die Maske verhindert, dass man anderen ein Lächeln schenken kann“, sagt Imam Mutlu. Die Pandemie lässt Planungen für das Zuckerfest am Ende oder die gesegnete Nacht am 27. Tag des Ramadan noch im Ungewissen. 2022 soll wieder alles besser sein, hoffen die Gläubigen in der Moschee. Dass der Ramadan nicht zum Infektionsherd wird, darauf geben sie Acht. Und sie beten, erzählen sie. Für alle und dafür, dass die Menschheit von Corona befreit wird. "

