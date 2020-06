vor 36 Min.

Wie Honig ins Glas kommt

Familiennachmittag in Maihingen

Bienen liefern den Honig. Aber wie kommt dieser ins Glas? Imker Anton Göck aus Maihingen erklärt am Samstag, 13. Juni von 14 bis 16 Uhr, wie Honig aus den Bienenwaben geerntet und geschleudert wird. Unter corona-bedingten Einschränkungen (Mundschutz, Abstand, beschränkte Personenzahl) können Kinder und Erwachsene auch selbst mithelfen und den Honig kosten. Es besteht laut Pressemeldung die Möglichkeit, Bienen vor Ort bei der Arbeit zuzusehen und ein Glas des geschleuderten Honigs mit nach Hause zu nehmen.

Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Die Kosten liegen den Angaben zufolge bei vier Euro Kursgebühr, zuzüglich Materialkosten. Anmeldung unter Telefon 09087/9207170 oder per E-Mail an mklr@bezirk-schwaben.de. Gleichzeitig bietet sich der Besuch der neuen Sonderausstellung „Die Honigmacher: Bienen und Imker“ im Museum Kulturland Ries in Maihingen an. (pm)

