Wie Insektenparadiese am Straßenrand entstehen sollen

Kommunen können ihren Teil für mehr Blühflächen beitragen. Besonderes Saatgut soll auf „Eh-da-Flächen“ ausgebracht werden. Wie das funktionieren soll.

Die Zahlen vieler Schmetterlinge, Wildbienen, Heuschrecken und Käfer haben in den letzten Jahrzehnten in unserer Kulturlandschaft rapide abgenommen. Insekten erfüllen wichtige Funktionen in unserem Ökosystem.

Sie erhalten beispielsweise unsere heimische Artenvielfalt aufrecht, in dem sie bei ihrer Suche nach Nektar Pollen verbreiten. Auf diese Weise stellen sie die Fortpflanzung von Pflanzen sicher. Fallen die Bestäubungsleistungen durch Insekten weg, würden auch die Erträge von Kulturpflanzen wie Raps oder Ackerbohnen drastisch sinken.

Zweijähriges Projekt

Der Landschaftspflegeverband Donau-Ries möchte mit einem zweijährigen Projekt namens „Donauriesig säen – Mit heimischem Saatgut Artenvielfalt erhalten“ an dieser Initiative beteiligt. Schwerpunkt des Projektes ist es, artenreiches Grünland wiederherzustellen und blütenreiche Wege- und Uferränder zu schaffen. Diese Strukturen dienen als natürliche Nahrungsquelle und Lebensraum für vieler heimische Insekten. Bei der Wiederherstellung und Entwicklung dieser wichtigen Lebensraumstrukturen wird besonders auf die Verwendung von heimischem Saatgut und Mähgut gesetzt.

Dazu wird derzeit im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes nach bereits bestehenden, artenreichen Flächen im Landkreis gesucht, auf denen Samen gewonnen werden können. Das geschieht mit einem Sammelgerät. Alternativ kann auch das Mahdgut dieser Spenderflächen für Begrünungszwecke verwendet werden.

Heimische Samen sind am effektivsten

Diese Verfahren sind zwar aufwendig, haben aber den Vorteil, dass Samen aus der Region an die dort vorherrschenden Umweltbedingungen wie Klima und Geologie am besten angepasst sind. Dadurch erhöht sich der Erfolg einer Ansaat und Lebensräume können nachhaltig optimiert werden. Zudem wird auf diese Weise sichergestellt, dass nur heimische Pflanzen, an die Insekten am besten angepasst sind, in der freien Landschaft vermehrt werden.

Im Fokus des Projektes stehen besonders Flächen der öffentlichen Hand wie die sogenannten „Eh-da-Flächen“. Das sind Flächen, die sich in der Regel in kommunalen Besitz befinden, auf denen bisher jedoch nicht das Ziel Insektenschutz verfolgt wurde. Zu nennen sind beispielsweise Pachtflächen in Gemeindebesitz, Straßen- und Gewässerränder, Feldwege und deren Säume oder andere öffentliche Grünflächen.

Auch Beratung ist wichtig

Auch auf Gewerbeflächen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen ist der Landschaftspflegeverband im Rahmen des Projektes tätig. Neben der Arbeit in der Natur, ist es im Rahmen des Projektes ebenso wichtig, Personen der öffentlichen und privaten Hand über die insektenfreundliche Anlage und Bewirtschaftung von Flächen zu beraten. Denn grundsätzlich bedarf es nicht immer zwingendermaßen eine Ansaat.

Jeder Einzelne kann bereits mit einfachen Maßnahmen die heimische Insektenvielfalt fördern. Interessierte können sich beim Landschaftspflegeverband melden.

