vor 19 Min.

Wie Krankenhäuser, Kitas und Co. mit der Corona-Krise umgehen

Wegen des Coronavirus schließt der Freistaat alle Schulen und Kitas. Wie betroffene Einrichtungen, Behörden, Krankenhäuser und Eltern im Donau-Ries-Kreis diese Situation handhaben.

Alle Schulen und Kinderbetreuungsstätten – dazu zählen laut Gesetz auch Einrichtungen wie Horte – sind im Landkreis Donau-Ries wie im Rest des Freistaats auch ab Montag bis nach den Osterferien geschlossen. Zwar werden sogenannte Notgruppen eingerichtet, darin werden allerdings nur Kinder betreut, wenn beide Elternteile oder ein alleinerziehender Elternteil in einem systemrelevanten Beruf wie Krankenpfleger oder Polizist arbeiten. Auf diese Weise soll die öffentliche Versorgung aufrechterhalten werden.

Diese Kinder dürfen keine Krankheitssymptome aufweisen, in den vergangenen zwei Wochen keinen Kontakt mit Infizierten gehabt haben und sich in dieser Zeit nicht in Risikogebieten aufgehalten haben, wie aus einem Schreiben des Landratsamts hervorgeht. In den Schulen werden nur bis zur sechsten Klasse Notgruppen eingerichtet.

Krankenhäuser im Kreis Donau-Ries sind gut vorbereitet

Ohne diese Regelung wäre der Betrieb der Krankenhäuser nur schwierig aufrechtzuerhalten. Pflegekräfte sind oft jung, weiblich und damit mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Mütter. Diesen Umstand schildert Jürgen Busse, Vorstandsvorsitzender der Donau-Ries-Kliniken und der gKU-Seniorenheime. „Unsere Mitarbeiter müssen ihre Kinder in Notgruppen unterbringen.“ Die Krankenhäuser seien gut vorbereitet. Derzeit werde kein Corona-Patient in den drei Häusern in Nördlingen, Donauwörth und Oettingen stationär behandelt. Es gebe noch freie Betten, auch auf den Intensivstationen.

Besuchszeiten in Krankenhäusern eingeschränkt

Am Freitagmittag teilte das Landratsamt mit, dass Besuchszeiten in den Krankenhäusern eingeschränkt worden seien. „Erkrankte Personen sollen als Besucher Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser nicht betreten“, heißt es in dem Schreiben. Busse fügt hinzu, dass eine Verschärfung dieser Regel bei Bedarf denkbar sei – bis hin zu der Möglichkeit, Besuche in den Häusern des gKU komplett zu unterbinden. „Wir müssen unsere Handlungsfähigkeit aufrechterhalten.“ In den Seniorenheimen sei die Situation ruhig, es gelten die üblichen Hygienevorschriften. Besuchsverbot gibt es indes im Bürgerspital Donauwörth, das eine städtische Stiftung ist.

Derzeit werden laut Busse keine planbaren Operationen in den Kreiskrankenhäusern verschoben. „Bei uns wird jeder Patient behandelt.“ Es gebe Operationen – etwa die Begradigung eines Zehs – die nicht sofort durchgeführt werden müssten. „Solange es nicht notwendig ist, verschieben wir nichts“, sagte Busse.

Auch wenn sich die Situation gestern weiter insgesamt verschärft hat, komme sie für die meisten öffentlichen Einrichtungen, die davon betroffen sind, nicht unerwartet. Auch Eltern schulpflichtiger Kinder haben längst damit gerechnet, dass die Schulen geschlossen werden könnten.

Realschule Rain bereitet sich seit zwei Wochen auf Tag X vor

In der Rolle des Vaters und Elternbeiratsvorsitzenden nimmt so auch Jochen Andreae in diesen Tagen die Corona-Krise wahr. Sein 14-jähriger Sohn besucht die Staatliche Realschule Rain und gehört somit zu den Kindern, die ab kommenden Montag zwangsweise verpflichtet werden, zu Hause zu bleiben. Für Jochen Andreae kommt die Entscheidung der Staatsregierung nicht überraschend. „Die Realschule Rain bereitet sich seit etwa zwei Wochen schon auf diesen Tag X vor“, schildert er. Dabei gehe es unter anderem um die Frage der Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern, aber auch etwa um Möglichkeiten, Unterrichtsstoff auf alternativen Wegen zu vermitteln, damit die Lücken nicht zu groß werden. Während viele Schulen – so beispielsweise auch das Gymnasium Donauwörth – dabei auf das Internetportal Mebis des Kultusministeriums zurückgreifen, um quasi ein „digitales Klassenzimmer“ bereitzustellen, gibt es an der Realschule in Rain eine andere Lösung.

„Wir haben einen Zugang für das Intranet der Schule bekommen, wo in einem bestimmten Bereich ab sofort Unterrichtsmaterialien in den Hauptfächern für alle Klassen eingestellt werden“, sagt Jochen Andreae. Parallel dazu führen nach seinen Informationen die Lehrer weiter schulinterne Krisengespräche zu allen relevanten Fragen. Über deren Ergebnisse werden die Eltern von Schulleitung und Kollegium der Realschule ständig auf dem Laufenden gehalten, wie Jochen Andreae schildert: „Jetzt muss etwa eine Lösung gefunden werden, wie man mit der Abschlussprüfung der zehnten Klassen im Fach Englisch umgeht, die nach den Osterferien gewesen wäre. Und dann geht es auch um die Frage, wie die verlorenen Stunden nachgeholt werden können – möglicherweise durch Samstagsunterricht, wie es ihn ja früher schon gegeben hat.“ Die Realschule Rain informiert Eltern und Schüler regelmäßig auf ihrer Homepage. Jochen Andreae fühlt sich in dieser Krisensituation bestens informiert durch das „transparente, besonnene und vorausschauende Handeln von Schulleitung und Kollegium“.

Noch keine Notgruppe im Riedlinger Kindergarten

„Ruhig, unaufgeregt und sachlich“ – so beschrieb Kindergartenleiterin Angelika Hager-Meyer gestern die Stimmung in „St. Martin“ Riedlingen, nachdem von staatlicher Seite offiziell angeordnet war, dass auch sämtliche Kinderbetreuungsstätten schließen müssen. „Wir gehen Schritt für Schritt vor und tun, was wir können, angefangen vom Desinfizieren über Elterninformationen bis hin zur Abfrage, ob Notbetreuung erforderlich ist.“ Der Riedlinger Kindergarten ist mit 148 Kindern einer der größten in Donauwörth. Bisher braucht es dort keine Notgruppe. Auch die Eltern reagieren kooperativ, wie Angelika Hager-Meyer sagt. „Ich kann natürlich nur für uns sprechen. Woanders kann die Situation durchaus prekärer sein.“

Ähnliche Stimmung zuletzt bei der Ölkrise in den Siebzigern

Eine ähnlich seltsame Stimmung habe er zuletzt in den 1970er-Jahren erlebt, als aufgrund der Ölkrise der autofreie Sonntag angeordnet war, sagt Joachim Düsing, Schulleiter der Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth. In der Schule fährt man auf Krisenmodus – die Schüler würden in den kommenden Woche quasi „digital unterrichtet“. Jeden Morgen müssten sich die Schüler via Internet in ein Cloud-System einloggen, dort gebe es dann Aufgaben beziehungsweise Anweisungen. Auch über Apps des Schulwerks der Diözese können Informationen und Aufgaben abgerufen werden. „Wir werden schauen, ob das klappt“, sagt Düsing. Irgendwie könne man nun auch testen, wieweit digitale Unterrichtsalternativen schon gediehen sind. Ein Vorteil für die Schüler: „Das Probenschreiben fällt erst einmal flach“, so Düsing. Den Wermutstropfen schiebt er jedoch hinterher – dies müssen dann eben etwas geballter nachgeholt werden. Wann, das stehe allerdings noch in den Sternen: „Das Ganze ist eine Herausforderung.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen