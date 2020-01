vor 37 Min.

Wie Landrat Stefan Rößle den Landwirten helfen will

Landrat Stefan Rößle (vorne rechts) mit Vertretern der Landwirtschaft und des Landratsamtes beim runden Tisch in Hoppingen.

Die Bauern sind sauer und wenden sich auch an den Kreischef. Im gemeinsamen Gespräch sind fünf Projektideen entstanden. Um was es dabei konkret geht.

Die Stimmung unter den Landwirten im Landkreis ist schlecht. In Protestaktionen machen sie ihrem Ärger über steigende Auflagen und schlechtes Image Luft. Jetzt haben sie sich auch an Landrat Stefan Rößle gewandt. Zusammen mit einigen Landwirten wurden Projekte entwickelt hat, wie man die Bauern unterstützen kann.

So trafen sich jüngst Vertreter der Landwirtschaft sowie des Landratsamtes und des Landschaftspflegeverbands bei Landwirt Stefan Wiedenmann auf dessen Hofstelle in Hoppingen. Rößle betonte, dass den Menschen bewusst sein muss, dass die starke Position, die der Kreis bayern- und sogar deutschlandweit einnimmt, in erster Linie einer prosperierenden Wirtschaft, aber auch einer starken Landwirtschaft zu verdanken haben.

Image muss aufgewertet werden

Die landwirtschaftlichen Vertreter, denen ein Biogaslandwirt, ein Ökolandwirt und konventionelle Landwirte angehören, waren sich mit den Vertretern des Landratsamts einig, dass der Dreh- und Angelpunkt für eine Verbesserung der Situation die Aufwertung und das Image der Landwirte in der Bevölkerung ist. So entstanden fünf Projektideen:

Imagekampagne zusammen mit dem Landkreis und dem Wirtschaftsförderverband: Eine Mitgliedschaft von landwirtschaftlicher Betrieben beim Wirtschaftsförderverband stellt eine gute Möglichkeit dar, den Beruf des Landwirts in der Öffentlichkeit zu bewerben und aufzuwerten. Dies kann über die Marke Donauries auf Instagram , Facebook und vielen weiteren Kanälen erfolgen. Ein Imagefilm soll die spannende und für unsere Gesellschaft so wichtige Arbeit der Landwirte aufzeigen. Sie erzeugen mit modernsten Geräten nicht nur qualitativ hochwertige Lebensmittel , sondern sind auch vielfältig im Bereich des Umweltschutzes und der Landespflege tätig. Der Film getreu dem Motto „Die besten Bauern arbeiten für den Landkreis !“ könnte eventuell auch in den Kinos gezeigt werden. Umstellung der Kantinen des gemeinsamen Kommunalunternehmens auf regionale und ökologische Produkte Mindestens 50 Prozent sollen mit regionalen und/oder ökologischen Produkten gekocht werden. Landrat Stefan Rößle sicherte zu, dies umgehend mit den Vorständen des gKU zu besprechen. Patenschaftsprojekte: Bei dieser Aktion soll ausgelotet werden, welche Formen der Patenschaft für Tiere aus einem landwirtschaftlichen Betrieb oder welche Arten von Kooperation mit Direktvermarktern im Landkreis denkbar sind. Auch die Idee der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) soll geprüft werden. Erstellung eines Pools mit Landwirten, die für suchende Bauherrn Flächen für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stellen oder Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) durchführen möchten. Kooperation mit sozialen Stiftungen wie der Kartei der Not. Landrat Stefan Rößle und die anwesenden Landwirte könnten sich sehr gut vorstellen, durch Spendenaktionen oder anderweitigen Initiativen in Not geratene Menschen in unserer Heimat zu helfen. Landrat Stefan Rößle nahm hierzu bereits Kontakt mit der Donauwörther Zeitung und den Rieser Nachrichten auf.

Gemeinsam wird man ausloten, ob es hierfür geeignete Hilfsprojekte gibt. Natürlich können gerne auch Vorschläge eingereicht werden.