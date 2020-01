vor 36 Min.

Wie aus dem „Jonny“ die Hafenkneipe wurde

Der Schriftzug Zum Jonny ist beim Lokal in der Donauwörther Kapellstraße zwar noch zu lesen. Mittlerweile läuft der Betrieb aber als Hafenkneipe.

Plus Mindestens seit Ende des 18. Jahrhunderts gibt es in dem Haus am Rande der Donauwörther Innenstadt eine Wirtschaft. Nun gibt es neue Pächter – und einen neuen Namen.

Von Yannick Eibl

Noch ziert den Eingang des Lokals der Schriftzug Zum Jonny. Innen herrscht allerdings schon reges Treiben unter dem neuen Namen Hafenkneipe.

