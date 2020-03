Wie der Unterricht während der Corona-Krise funktioniert

Plus Unterricht in Zeiten von Corona stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Das digitale Klassenzimmers birgt auch Chancen für die Zukunft. Bleiben dabei die Schwächeren auf der Strecke?

„Guten Morgen, Ihr Lieben, die Schule beginnt. Ich hoffe, Ihr seid alle fit und guten Muts. Hier kommt der neue Wochenplan. Seid weiterhin so gewissenhaft, wie ich euch kenne!“ – Jeden Montag kurz vor 8 Uhr begrüßt Ulrike Stöckl die 19 Mädchen und Buben ihrer Kombiklasse an der Grundschule in Genderkingen mit aufmunternden Worten. Die Lehrerin unterrichtet an der Außenstelle der Johannes-Bayer-Grundschule Rain Erst- und Zweitklässler. Vom klassischen Bild des Pädagogen vorn an der Tafel müssen wir uns allerdings in Corona-Zeiten verabschieden. „Homeschooling“ ist angesagt – Unterricht zu Hause.

Digitale Botschaften ersetzen den sozialen Kontakt

Es sind Mails, die zwischen Ulrike Stöckl und den Kindern hin- und herpendeln. Digitale Botschaften, die den sozialen Kontakt in der Isolation ersetzen. Die aber auch den pädagogischen Part, den didaktischen und die Wissensvermittlung erfüllen sollen. Eine Herausforderung für alle Beteiligten!

Ulrike Stöckl verschickt täglich Arbeitsblätter für Mathematik und Deutsch. „Dazu bekommen die Mädchen und Buben Erklärungen und schlussendlich auch Lösungen, um sich am Ende selbst zu kontrollieren.“ Korrekturen durch den Lehrer fallen zunächst weg. „Es wäre zu aufwendig, wenn die Eltern alle Blätter einscannen und mailen müssten“, sagt Ulrike Stöckl.

Keine Hausaufgaben-Abfrage, keine Klausuren

Lernen und Arbeiten zu Hause – das erfordert eine Menge Selbstdisziplin von Schülern und Eltern. Lehrer haben in diesen Tagen keinen Überblick darüber, wie gewissenhaft jedes Kind sich hinsetzt, rechnet, liest, schreibt ... Es gibt keine Hausaufgaben-Abfrage, keine Klausuren. „Die Mithilfe der Väter und Mütter war ja immer schon gefragt“, sagt Ulrike Stöckl, „aber jetzt haben wir eine extreme Situation. Und nicht alle Eltern können das leisten. Manche kommen mit Begriffen wie Nomen nicht zurecht oder haben Mühe, ihren Kindern Grammatikregeln und das Einmaleins verständlich zu machen.“

Mit rund einem Viertel der Eltern steht die Lehrerin regelmäßig im Austausch. Der Rest schweigt. Da kann Ulrike Stöckl nur darauf vertrauen, dass alles gewissenhaft erledigt wird. Einen hundertprozentigen Überblick, ob alle Kinder mit den ungewohnten Unterrichtsmethoden zurechtkommen, ob sie Rückendeckung zu Hause haben, oder ob letztlich jemand abgehängt wird, hat sie nicht.

Das kann schon in der Grundschule ein Problem werden, wo es um Basiswissen geht. Erst recht ist es kritisch in höheren Klassen, wenn die Themen komplexer, anspruchsvoller werden und wenn es auf Abschlussprüfungen zu geht. Für Überflieger und Fleißige mag der schulische Engpass dieser Tage ein Leichtes sein. Was es für die Schwächeren bedeutet, muss die Zeit klären.

Zwei Portale zur Kommunikation an der Realschule Wemding

Einen Königsweg gibt es wohl nicht, um die Defizite zu hundert Prozent auszugleichen: Informationsplattformen, Lernportale oder E-Mails – Schulen verwenden unterschiedliche Methoden, um die Aufarbeitung des Lehrstoffs zu Hause zu ermöglichen. An der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding etwa erhalten Schüler Aufgaben auf zwei verschiedenen Wegen. Schulleiter Heinz Sommerer erläutert: „Über die Plattform ClaXss-Infoline wird die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern arrangiert. Auf das Portal Mebis des Kulturministeriums können Schüler selbst zugreifen. Dafür haben wir vor der krisenbedingten Schulschließung Zugangsdaten verteilt.“

Lehrer vergeben dort Aufgaben und korrigieren sie. Jeder verfährt dabei methodisch ein bisschen anders. „Für Schüler ist es wichtig, dass sie einen geregelten Tagesablauf beibehalten“, so Sommerer. „Gerade für die Jüngeren erstellen wir deshalb Pläne zur Strukturierung.“

Donauwörth: WhatsApp-Gruppe zum Austausch

Am Gymnasium Donauwörth wird ebenfalls das digitale Klassenzimmer Mebis verwendet. Direktor Karl Auinger weiß jedoch um die Schwierigkeiten: „Mebis ist oft ausgelastet und wurde auch bereits gehackt. Deswegen nutzen wir zugleich die Kommunikationswege der Dienst-E-Mail-Adressen und des Elternportals“.

An anderen Schulen in Donauwörth ist die Situation ähnlich. Ein Lehrer bot seiner Klasse überdies an, eine WhatsApp-Gruppe einzurichten: „Man kann vormittags oder nachmittags eine Uhrzeit ausmachen, sodass die Schüler gemeinsam Fragen sammeln und sie dann gebündelt an mich schicken“.

Grunschule Rain setzt auf E-Mail-Kontakt

An der Johannes-Bayer-Grundschule in Rain setzt man vorrangig auf E-Mail-Kontakt – Aufgaben und Lösungen werden so verschickt. „Manche Kollegen erstellen sogar kleine Filme, um die Kinder direkt anzusprechen“, weiß Rektor Erich Hofgärtner. „Vor allem die jüngeren Kolleginnen nutzen die sogenannte Anton-App. Sie ist eine Internetplattform, die durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert wird. Mit dieser Plattform können die Lehrer sehr genau und unmittelbar verfolgen, was die Kinder gerade arbeiten.“ Da für die Viertklässler der Übertritt ansteht, befinden sich deren Eltern im Telefonkontakt mit der Schule.

Hofgärtner hat den Eindruck, mit diesen Lösungen das Beste aus der Situation zu machen. Freilich: „Fernunterricht kann auf Dauer das Klassenzimmer nicht ersetzen. Ich schließe aber nicht aus, dass gerade neue Lernformen entdeckt werden.“

Eltern in der Verantwortung

Ob sich das selbstständige Lernen zu Hause bewährt, oder ob schwache Kinder auf der Strecke bleiben, wird man erst später sehen, ist Hofgärtner überzeugt. Eine wichtige Rolle kommt den Eltern zu. „Aus meinen Gesprächen mit den Kollegen weiß ich, dass die meisten Eltern die Schule vorbildlich unterstützen. Manche aber auch nicht so. Da können wirklich Lücken entstehen, die schwer wieder zu schließen sind.“

Die räumliche Distanz birgt auch die Gefahr in sich, dass Lehrer die Leistungen und Schwächen der Kinder aus dem Auge verlieren. „Die unmittelbare Kommunikation ist ja ein wesentlicher Teil des Unterrichts“, so Hofgärtner.

Das Manko des "Homeschoolings"

Diese stark eingeschränkten Sozialkontakte werden generell als Manko des derzeitigen „Homeschoolings“ empfunden. So auch in der Donauwörther Realschule Heilig Kreuz. Dort wird für Unterrichtsinhalte, Aufgaben und Lernzielkontrollen im Wesentlichen die Software Teams genutzt. „Hier ist es relativ einfach, Inhalte zu übermitteln, Aufgaben zurückzufordern, zu korrigieren und mit den Schülern zu kommunizieren“, schildert Schulleiter Joachim Düsing. „Zunehmend nutzen die Kollegen auch die Möglichkeit von Videokonferenzen, sowohl mit den Klassen, als auch untereinander.“ Dabei stellt Düsing große Hilfsbereitschaft fest: Sollten Schüler beispielsweise nicht auf die Aufgaben reagieren, versucht die Schule herauszufinden, ob es an technischer Ausstattung, Zugang, Verständnisproblemen, Krankheit oder anderen Faktoren liegt. „Die allgemeine momentane Erfahrung ist“, so Joachim Düsing, „dass die Kollegen erheblich mehr Zeit für den Unterricht aufwenden müssen.“

Die meisten Heilig-Kreuz-Schüler zeigen Interesse und Einsatz und viele Eltern finden die dortige Vermittlung von Stoff vorbildlich. Nur vereinzelt gebe es Kritik am Umfang der Arbeit oder daran, dass das Ganze zu techniklastig sei. Viele Schüler blockieren ja in der Zeit, in der sie Aufgaben machen, den Familienrechner.

Prüfungen um zwei Wochen nach hinten verschoben

„Ob sich die Zahl der in der bayerischen Realschulordnung vorgesehenen Leistungsnachweise einhalten lässt, wird sich nach Ende der Schulschließungen zeigen“, sagt der Schulleiter. „Die Abschlussprüfungsteile sind um mindestens 14 Tage nach hinten verschoben, die Schulzeit für die Zehntklässler endet eine Woche später als geplant.“

Unterricht klappt besser, als befürchtet

Insgesamt stellt Düsing allerdings fest, dass der Unterricht in der Behelfssituation „erheblich besser funktioniert, als befürchtet.“ Zum einen sei die Heilig-Kreuz-Schule technisch wirklich vorbildlich aufgestellt. Zum anderen finde wesentlich mehr Kommunikation über Ideen, Unterrichtsmethoden und -effektivität statt als im gewohnten Unterrichtsumfeld in der Schule. „Es läuft jeden Tag ein bisschen besser.“

Die Bereitschaft, das Beste aus der provisorischen Situation zu machen, ist flächendeckend erkennbar. Sophie Nothegger aus Wemding, die heuer am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen Abitur machen will, fühlt sich in der Krise an ihrer Schule gut aufgehoben. Sie beschreibt Schulleitung und Lehrer als sehr verständnisvoll und darum bemüht, Stress und Druck zu vermeiden. Und auch der interne Schulmanager und der digitale Schreibtisch, mithilfe derer sie am AEG lernen und kommunizieren, funktionieren reibungslos, sagt sie. Allerdings sieht sie sich, wie andere ihres Jahrgangs, vor allem in einem zeitlichen Engpass. Ende April hätten die Prüfungen beginnen sollen – jetzt ist der Start auf den 20. Mai verschoben. Doch auch das wird knapp, denn „mir fehlen noch sechs Klausuren, die ich brauche, um zum Abi zugelassen zu werden“.

Flexibilität und Optimismus sind also gefragt. Oder, wie es eine Erstklässlerin formuliert, die bei Ulrike Stöckl in die Klasse geht und ihrer Lehrerin schreibt: „Ich finde es auch schade, dass ich dich so lange nicht sehen kann! Aber Schule zu Hause ist auch toll ...“

Lesen Sie auch: