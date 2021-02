05:32 Uhr

Wie ein Donauwörther Ehepaar den Krebs besiegt hat

Plus Bei einem Donauwörther Paar schlägt der Krebs gleich doppelt zu. Die Steibs gewinnen trotzdem – an Zusammenhalt. Warum Rückenschmerzen eine Schlüsselrolle spielten.

Von Christof Paulus

Anneliese Steib hat erst mal Urlaub gemacht. „Der Arzt hat gesagt, wir müssen sie operieren“, erzählt sie. „Das geht auch noch in vier Wochen“, habe sie ihm geantwortet. Schon zwei Mal habe sie die Reise nach Nordamerika verschieben müssen, dieses Mal sollte nichts dazwischen kommen, hatte Steib für sich beschlossen. Auch kein Tumor im Unterleib.

1998 war das, als bei ihr Krebs festgestellt worden war. Steib spürt in jenen Tagen, dass etwas nicht stimmt, sie geht zum Arzt. Der bestätigt ihre Vermutung und eröffnet ihr die Diagnose, vor der viele Angst haben. Für sie ist das eine bekannte Situation: Erst kurz zuvor war bei ihrem Mann Erwin Prostata-Krebs festgestellt worden. Nun sind die Steibs erneut betroffen. Doch Anneliese Steib kann die Nachricht nicht aus der Ruhe bringen: „Ich habe das ganz locker genommen“, sagt die 81-Jährige heute. Sie habe schon damals keinen Platz für Sorgen gehabt. Zu sehr habe sie sich auf ihren Urlaub gefreut. Das war ihre Art, mit dem Krebs umzugehen.

Weltkrebstag: Zwei Donauwörther haben sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen

Vielleicht war es auch der Kampfgeist ihres Mannes, der ihr die Diagnose erleichtert hat. Auch er hat den Krebs niedergerungen. Seine Reaktion nach der Diagnose war ganz anders als die seiner Frau. „Da bricht eine Welt zusammen“, sagt er. Auch wenn der Krebs zwar immer wieder zurückkam, habe erst kürzlich Steibs Arzt bestätigt, dass er den Tumor in der Prostata unter Kontrolle habe. Damals wie heute leben die Steibs in Zirgesheim.

So wie den Steibs geht es vielen Menschen in Deutschland und der Region. 510.000 Menschen erkranken bundesweit jährlich an Krebs, gibt die Deutsche Krebshilfe an. Um auf das Schicksal der Betroffenen und Vorsorgemaßnahmen aufmerksam zu machen, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den 4. Februar zum Weltkrebstag ernannt. 40 Prozent der Erkrankungen könnten der Krebshilfe zufolge durch einen gesunden Lebenswandel verhindert werden. Zur Prävention zählen auch regelmäßige Untersuchungen.

Denn viele Krebskranke haben nicht das Glück im Unglück, das Erwin Steib hatte. Ohne einen Bandscheibenvorfall wäre er heute vielleicht nicht mehr am Leben, vermutet er. Als er deshalb von den Ärzten bei einer Magnetresonanztomographie durchleuchtet wurde, haben diese festgestellt, dass etwas an seiner Prostata nicht stimmt. Die Krankheit habe ihn einiges gelehrt, sagt er. Etwa, dass man nie aufgeben dürfe. Obwohl er bis heute in Behandlung ist und die Krebszellen immer wieder aufgetaucht sind, gehe es ihm gut.

Erwin Steib hatte Krebs – heute verkauft er Schnitzereien auf dem Weihnachtsmarkt

„Das schlimmste, was man tun kann, ist sich einfach hinzulegen“, sagt er. Als Rentner schnitzt er immer noch Holzfiguren in seiner Werkstatt, die er auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Hofgut Bäldleschwaige bei Tapfheim verkauft. Auch die Corona-Pandemie lässt ihn nicht aufgeben. 2020 fiel der Weihnachtsmarkt aus – nun tut Steib alles dafür, im kommenden Advent wieder verkaufen zu können. Erst am Dienstag haben der 85-Jährige und seine Frau ihre zweite Corona-Impfung erhalten. Über 50 mal hätten sie für einen Termin bei der Hotline angerufen, und doch nicht aufgegeben. Wenn sonst niemand gute Nachrichten bringt, kümmert Erwin Steib sich eben selbst darum.

Was ihm und seiner Frau dabei hilft, ist der Zusammenhalt in der Familie. Fünf Enkel haben die Steibs heute, erzählen sie voller Stolz. Allein für sie habe es sich gelohnt, weiterzumachen. Im Kampf gegen Krebs habe die Familie immer geholfen. Und so hat Anneliese Steib die Krankheit inzwischen endgültig besiegt.

Blick ins Fotoalbum des Ehepaar Steib aus Donauwörth-Zirgesheim: Kanadaurlaub trotz Krebsdiagnose. Bild: Steib

Als sie nach der Diagnose 1998 aus dem Urlaub aus Nordamerika zurück nach Zirgesheim kam, sei sie immer noch nicht nervös gewesen. Sie war unsicher gewesen, ob nach einer Operation der Urlaub überhaupt noch möglich gewesen wäre. Die Entscheidung, sich erst nach ihrer Rückkehr um ihre Krankheit zu kümmern, bereut sie nicht. Noch heute erzählt sie von ihrer 16 Stunden langen Schifffahrt nach Victoria Island, von den Bären und Hirschen und den Dutzenden Brücken im amerikanischen Pittsburgh. Im Urlaub hatte sie ihre Diagnose fast vergessen, so schön sei es dort gewesen. „Ich bin hart im Nehmen“, sagt sie. Und: „Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich das schaffe.“ Die Operation war schließlich erfolgreich, die Ärzte konnten ihren Tumor vollständig entfernen. Wenn man mit ihr spricht, scheint es so, als habe jeder Tag ihrer Reise sie mehr geprägt als ihre Krankheit. Über 20 Jahre ist es inzwischen her, dass der Krebs zu Familie Steib gekommen ist. Er ist bis heute nicht ganz gegangen. Doch die Steibs lassen ihn spüren, dass er nicht willkommen ist.

