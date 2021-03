vor 9 Min.

Wie hoch ist die Corona-Inzidenz im Donau-Ries-Kreis wirklich?

Plus Die Corona-Zahlen des RKI weichen erneut von denen des Donau-Rieser Gesundheitsamts ab. Die eigentliche Inzidenz müsste viel höher liegen als der Wert des RKI.

Der Corona-Inzidenzwert ist derzeit einmal mehr in aller Munde – egal ob es um Lockerungen oder Verschärfungen der Maßnahmen geht. Im Landkreis Donau-Ries gab es zuletzt einige Verwirrung, weil die Daten des Robert-Koch-Instituts ( RKI) von denen des hiesigen Gesundheitsamts teilweise massiv abwichen. Das ist auch am Montag der Fall gewesen.

Das RKI gibt zum Wochenstart für den Landkreis eine Inzidenz von 112 an. So viele Personen auf 100.000 Einwohner gerechnet sollen sich also innerhalb der vergangene sieben Tage neu mit dem Virus infiziert haben. Allerdings wurden beim RKI am Montag erneut – wie schon öfter in den vergangenen Tagen – keine neuen Fälle für den Donau-Ries-Kreis gemeldet.

Liegt die Corona-Inzidenz im Donau-Ries-Kreis eigentlich bei 167?

Geht man nach den Statistiken des Gesundheitsamts, liegt die eigentliche Inzidenz um ein Vielfaches höher. Laut Landratsamt hatten sich nämlich am Montag der Vorwoche insgesamt 3728 Menschen seit Ausbruch der Pandemie angesteckt. Zu Beginn dieser Woche waren es 3952. Das bedeutet 224 Neu-Infizierte in den vergangenen sieben Tagen. Auf 100.000 Einwohner umgerechnet macht das 167, was also die tatsächliche beziehungsweise die Inzidenz ist, die aus den Zahlen der Kreisverwaltung hervorgeht.

3505 der Landkreisbürger gelten indes als genesen. Allerdings ist ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Es starb laut Pressemitteilung eine Person, die über 80 Jahre alt war und an erheblichen Grunderkrankungen litt. Die Anzahl der verstorbenen bestätigten Indexfälle steigt laut Landratsamt damit auf 137. Auch hier gibt es eine Abweichung zum RKI, das bereits 142 Todesfälle für den Kreis verzeichnet.

