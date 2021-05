Donauwörth

Wie in Heilig Kreuz eine Zweigstelle des Landratsamtes entsteht

Dieser Innenhof im Heilig-Kreuz-Komplex in Donauwörth erhält ein Glasdach. Zudem werden ein Treppenhaus und ein Aufzug installiert.

Plus In Donauwörth wird der historische Kloster-Komplex Heilig Kreuz umgebaut, um Teile des Landratsamts aufzunehmen. Es handelt sich um ein Millionenprojekt.

Von Wolfgang Widemann

Weitgehend abseits der Öffentlichkeit hat die Stiftung Cassianeum im historischen Heilig-Kreuz-Komplex in Donauwörth ein Millionenprojekt gestartet. Das einstige Kloster steht zum Teil leer. Dies soll sich laut Stiftungsvorsitzendem Peter Kosak in naher Zukunft ändern. Neuer Mieter wird der Landkreis Donau-Ries. Er verlagert Bereiche aus dem Landratsamt in das nahe gelegene Gebäude.

