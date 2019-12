vor 56 Min.

Wie man auch Silvester umweltfreundlich feiern kann

Der Jahreswechsel steht unmittelbar bevor. Dabei werden oft alte Traditionen begangen. Tipps, wie man auch in dieser Nacht möglichst umweltbewusst feiern kann.

Plastik ist überall: beim Einkaufen, im Kinderzimmer, im Küchenschrank. Doch immer mehr Menschen entscheiden sich, so viel wie möglich auf Plastik zu verzichten. Carina Reitmair, Initiatorin der Plastikfrei-Stammtische in Donauwörth und Thierhaupten und Gründungsmitglied der „Transition Town – Mehr Nachhaltigkeit für Donauwörth“, hat ihr eigenes Leben und das ihrer Familie seit sechs Monaten komplett umgestellt: Neues Plastik kommt fast nicht mehr ins Haus. Sie teilt hier ihre Tipps. Dieses Mal geht es um Silvester.

Extrem hohe Feinstaubbelastung und Berge von Abfall in den Straßen – der Jahreswechsel ist für die Umwelt kein Grund zum Feiern, so Reitmair. Dabei gebe es viele Möglichkeiten, Silvester umweltfreundlich zu gestalten, ohne auf die Party und den gemeinsamen Spaß verzichten zu müssen.

Wachsgießen statt Bleigießen Das Blei beim traditionellen Bleigießen ist umwelt- sowie gesundheitsschädlich und mittlerweile seit 2018 verboten. Probieren Sie es doch stattdessen mal mit Wachsgießen, wofür du die Rohlinge aus Kerzenresten leicht und preiswert selber machen kannst. Damit orakelst man gesünder und umweltfreundlicher ins neue Jahr. Alternativ kann man auch selbstgebackene Glückskekse als Orakel verwenden.

Mehrweg-Trinkhalme statt Einwegplastik Für mehr Stil und weniger Abfall auf der Silvesterparty sorgen plastikfreie Strohhalm-Alternativen aus Glas oder Metall. Denn Milliarden Plastikstrohhalme landen tagtäglich im Müll.

Mehrweg- oder Pappgeschirr statt Plastik Mut zur Kreativität: Wenn die eigenen Sektgläser nicht reichen, dann greife doch einfach auf andere Gläser oder Keramikbecher anstelle von Einweg-Sektgläsern zurück. Man kann auch seine Gäste darum bitten Geschirr, Besteck und Ähnliches mitzubringen.

Stoffservietten sind eine schöne Alternative zu Einwegservietten. Sie lassen sich viele Male – auch für andere Feste – wiederverwenden.

Sekt mit Korkverschlüssen bevorzugen Entscheiden Sie sich beim Kauf von Wein- und Sektflaschen am besten für Produkte mit Korkverschluss. Denn so paradox es klingt: Der zunehmende Umstieg auf Glas-, Metall- oder Plastikverschlüsse gefährdet den Fortbestand der europäischen Korkwälder und damit eines wichtigen Lebensraums für viele Tier- und Pflanzenarten.

Natürlicher Raumschmuck statt Wegwerf-Deko Anstelle kurzlebiger Spezialdeko kannst du auch bei der Auswahl deiner Party-Accessoires natürliche Materialien bevorzugen, die sich möglichst wiederverwenden lassen – wie Glas, Papier oder Naturstein.

Alte Traditionen wiederbeleben statt Böllern Das Feuerwerk in der heutigen Form geht auf die jahrhundertealte Tradition zurück, böse Geister mit Lärm, Feuer und Rauch zu vertreiben. Das geht aber auch ohne Raketen, Leuchtkugeln und Goldregen. Wachsfackeln oder Harzfackeln, die du auch leicht selber machen kannst. Eine Feuertonne oder auch ein Schwedenfeuer sorgen bei der Feier unter freiem Himmel für die besondere Stimmung. Während die klassische Wunderkerze nach nicht einmal einer Minute sowieso schon abgebrannt ist, können Kinder mit einer LED-Taschenlampe mit Taschenlampenaufsatz , Wunderkerzen und auch kurzlebige Knicklichter ersetzen. Eine preiswerte und naturnahe Alternative zu Wunderkerzen kannst du kinderleicht selber bauen. Dafür brauchst du nur Tannenzapfen, etwas Baumharz und Werkzeug. Für ordentlich Lärm sorgen Töpfe, Blechdosen und Kochlöffel statt Böller.

Die Nachteile des Feuerwerks Es ist unbestritten, dass durch das Feuerwerk und die vielen Böller ganz bewusst Müll in die Umwelt geschossen wird. Nicht nur die Schadstoffe aus den Raketen geraten dabei in die Natur, sondern auch die Verpackungen werden oft liegen gelassen. Viele Menschen gehen leider davon aus, dass sich andere um die Müllentsorgung kümmern.

In den ersten Sekunden des neuen Jahres ist die Feinstaubbelastung in Deutschland so hoch, wie zu keiner anderen Zeit des Jahres. Das ist schlecht für das Klima und besonders gesundheitsgefährdend für Asthmatiker, Kinder und Menschen mit einem chronischen Lungenleiden. Außerdem sind Raketen und Böller teuer, gefährlich und laut.

Es gibt oft Verletzungen

Durch quer-geschossene Raketen und nicht zugelassene Böller werden leider viele Menschen direkt oder indirekt schwer verletzt und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Besonders nicht zugelassene Böller aus dem Ausland sind eine echte Gefahr für die eigene Gesundheit und können beispielsweise schwere Hörschäden zur Folge haben. Sowohl viele Kinder aber ganz besonders Hunde, Katzen und andere Haustiere sind durch das laute Feuerwerk zum Jahreswechsel sehr beängstigt und verkriechen sich unter den Betten.

Für Carina Reitmair sind das Gründe genug, einen Schlussstrich unter das Feuerwerk an Silvester zu ziehen. Wer darauf nicht ganz verzichten möchte, könne ja ein öffentliches Feuerwerk besuchen oder sich das Feuerwerk in der Nachbarschaft anschauen.

