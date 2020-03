18:00 Uhr

Wie man stressfrei und kraftvoll leben kann

Persönlichkeits-Trainerin Nicola Neumann-Mangoldt sagt, wie es gelingt, mit sich im Einklang zu sein. Der Gesundheitsstammtisch mit ihr findet in Donauwörth statt.

Wie kann jeder Einzelne von uns sein Leben stressfrei gestalten? Zu diesem Thema spricht Nicola Neumann-Mangoldt – Persönlichkeits-Trainerin und Beziehungs-Coach – beim Gesundheitsstammtisch der Volkshochschule Donauwörth, am morgigen Donnerstag.

Der Großteil der Bevölkerung ist heutzutage „total gestresst“ und das ist nicht verwunderlich. Ein sich immer schneller veränderndes Umfeld führt zu neuen Herausforderungen. Die Zeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen, wird knapper. Neumann-Mangold spricht vom Leben in einer „Hochleistungs-Gesellschaft“. Der Einzelne soll funktionieren, gleichzeitig fachliche Kompetenz im Job beweisen, eine Familie managen, die Beziehung zu Partner und Freunden pflegen und bei dieser ganzen Hektik noch versuchen gut dazustehen.

Die Konsequenzen sind eindeutig: Müdigkeit, Erschöpfung, Energielosigkeit, Nervosität und gereizte Stimmung. Die Sehnsucht nach dem nächsten Urlaub ist groß. Der soll dann Erholung vom Alltagsstress der restlichen 48 Wochen bringen, bevor es erneut in die Mühle der Verpflichtungen geht. Doch wie kann man aus diesem Teufelskreis ausbrechen und Stress im Vorfeld vermeiden? Wie kann der Einzelne seine Widerstandskraft erhöhen?

"Widerstandskraft wird vielfach missverstanden"

Dazu hat die Persönlichkeits-Trainerin Antworten: „Das Wort Widerstandskraft wird vielfach missverstanden. Oft wird damit verbunden, physisch gesund zu sein, mental möglichst viel Druck oder Arbeitsbelastung auszuhalten und eine Menge wegstecken zu können. Doch diese Art von Widerstandskraft ist nicht nachhaltig. Im Gegenteil, diese Herangehensweise produziert meist noch mehr Stress.“ Gestresst zu sein, bedeutet Höchstleistung zu bringen. Ob Mama oder Geschäftsführer: Die Beachtung von anderen für seinen Hochleistungsjob, besitzt einen derart großen Stellenwert für den einzelnen, dass es sogar eine Entschädigung dafür ist, nicht mit sich selbst in Einklang zu sein.

„Stress kommt auf, weil es in unserer Verantwortung liegt, mit uns selbst in Einklang zu sein“, so Neumann-Mangoldt. Hier setzt die authentische Widerstandskraft an. Diese basiert auf der Fähigkeit, in stresserzeugenden Situationen zentriert, kraftvoll, effektiv und authentisch zu bleiben.

Innere Haltung ist für Stress verantwortlich

Jeder kann seine Gefühle als inneres Navigationssystem nutzen, um Stress bereits in den ersten Ansätzen zu vermeiden. Ein weiterer entscheidender Punkt ist auch die Frage: „Wie viele Dinge mache ich im Alltag, die ich eigentlich gar nicht machen möchte?“ Nicht die Umstände sind für den Stress verantwortlich, sondern die innere Haltung. Zieht man dies in Betracht, könnte jeder aus sich heraus den Alltag entspannt gestalten. (nikra)

Mehr zu diesem Thema gibt es beim Gesundheitsstammtisch am Donnerstag, 12. März, 19 Uhr, im Café Hummel in Donauwörth (Bahnhofsstraße 22). Der Eintritt kostet fünf Euro.

