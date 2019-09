vor 23 Min.

Wie schreibt man einen Zeitungsartikel?

Schriftführer und Pressewarte von regionalen Vereinen aufgepasst: Die Donauwörther Zeitung bietet für all diejenigen, die ehrenamtlich Zeitungsartikel verfassen oder einen Einstieg als Schreiberling suchen, wieder einen Einführungskurs ins journalistische Schreiben an.

Wie schreibe ich einen interessanten Zeitungsartikel? Wie gestalte ich mein Gruppenfoto ansprechend? Diese und viele andere Fragen beantwortet der dreiteilige Abendkurs zusammen mit der Volkshochschule Donauwörth mit dem Namen „Druckfrisch – Einführung in das journalistische Arbeiten“. Der Kurs wird von Thomas Hilgendorf und Manuel Wenzel, Redakteure der Donauwörther Zeitung, geleitet.

Neben der Meldung, der Nachricht und dem Bericht als Grundformen der Textdarstellung wird auch die Pressefotografie besprochen und in der Praxis umgesetzt. Außerdem liefern die Profis Hintergründe der Redaktionsarbeit und vermitteln die Grundtechniken des journalistischen Handwerks.

Der Kurs (Nummer 2035) beginnt am Montag, 23. September, um 19 Uhr im FBE-/Vhs-Gebäude (Spindeltal 5 in Donauwörth). Die beiden anderen Termine sind Montag, 7. Oktober, und Montag, 21. Oktober. Der Kurs dauert jeweils zwei Stunden. Die Veranstaltung richtet sich an Pressevertreter von Vereinen, Organisationen und Institutionen sowie ambitionierte Hobbyschreiber. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. (dz)

Anmeldung bei der Volkshochschule, Telefon 0906/8070, Fax 0906/9998667 oder im Internet unter www.vhs-don.de.

