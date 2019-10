vor 36 Min.

Wie sich Donauwörth nachhaltig wandeln soll

Ein neuer Verein will sich in Donauwörth der Nachhaltigkeit widmen. Es geht um Ökologie, Ökonomie und Soziales. Wie er ein Um- und Nachdenken erreichen will.

Von Helmut Bissinger

Das Thema ist in vieler Munde – jetzt gibt es hierzu in Donauwörth sogar einen Verein: Er will sich der Nachhaltigkeit widmen, in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. „Das sind Aspekte, die mich berühren“, sagt Rudolf Häselhoff aus dem Stadtteil Riedlingen. Er ist nun eines der Gründungsmitglieder. Zum Aus- und Umdenken will Katrin Gleißner animieren, die zur Vorsitzenden gewählt wurde.

Der Handel hat die Zeichen der Zeit erkannt, wie der Lebensmittelmarkt gegenüber des Gründungslokals, der „grünen Erbse“, beweist: Netze mitbringen, Umweltschutz anpacken“, ist dort in der Gemüseabteilung zu lesen. Oder „Flasche rein, Umwelt fein raus“. Das sind Ansätze, die den neuen Vereinsmitgliedern sicher gefallen. Aber sie wollen mehr: Donauwörth soll nach ihrem Willen „plastikfreier“ werden.

Warum aus der Initiative, die es seit längerem gibt, nun ein Verein geworden ist? Katrin Gleißner schmunzelt. Man habe als Verein mehr Gewicht, also eine größere Beachtung. Solche schenkte ihm bei der Gründung auch Oberbürgermeister-Kandidat Jürgen Sorre.

Müll und klimaschädliches Verhalten vermeiden

Aller Anfang ist schwer: Der Verein hat sich zunächst eine Satzung gegeben. Über Zweck, Ziele oder Mitgliedschaft gab es keine langen Diskussionen, aber der letzte Paragraph im Vereins-Gesetzeswerks wurde heiß diskutiert. Es war eine eventuelle Auflösung des Vereins...

Müll zu vermeiden und klimaschädliche Lebensgewohnheiten zu vermeiden scheint in der Region viele Menschen zu interessieren, „ein großes Anliegen zu sein“. Das haben die Organisatoren bereits in den letzten Wochen gespürt. Vielen geht es offensichtlich nicht nur um das Große und Ganze, sondern vor allem um konkretes Handeln im Kleinen vor Ort. Rudolf Häselhoff sieht darin Zukunftschancen. Er ist Referent für Gemeindeentwicklung bei der katholischen Kirche. Er kann sich gut vorstellen, dass die Pfarreiengemeinschaft in Donauwörth Fördermitglied werden könnte.

Der Name des Vereins ist gewöhnungsbedürftig, soll aber Ausdruck des Vorhabens sein: Transition Town Donauwörth. Übersetzt ins Deutsche heißt das „Stadt im Wandel“. Weltweit gibt es mittlerweile in Hunderten von Städten und Gemeinden „Transition-Town-Bewegungen“.

Durch kleine Schritte große Veränderungen

„Wir wollen aufzeigen, wie jeder durch kleine Schritte die notwendigen großen Veränderungen beschleunigen kann“, sagt Katrin Gleißner. Regionalität sei ihr wichtig, um eine Umorientierung zu erreichen. Oft helfe es schon, die Mitmenschen zu sensibilisieren. In der Satzung des gemeinnützigen Vereins werden Beispiele genannt, wie die Kooperation mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, die Förderung der Nachbarschaftshilfe oder die Hilfestellung für alternative Lebensweisen, gekoppelt mit der Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs. „Es wäre schön, wenn es gelingen könnte, auch die Selbstversorgung durch Kleingärtnerei oder Kleintierhaltung weiter zu fördern“, meint die engagierte Vorsitzende, die nach eigenen Angaben „für die Ziele des Vereins brennt“.

Fairer Handel und gesunde Lebensweise

Der faire Handel ist eines der zentralen Themen, ebenso wie die Förderung einer gesunden Lebensweise. Die Vorsitzende berichtete von einer Müllsammelgruppe, die in Donauwörth unterwegs gewesen sei. Daraus hätten sich Bürgerinnen und Bürger gefunden, die nun täglich (beim Weg zum Arbeitsplatz oder beim Spazieren gehen) Müll einsammeln. Kathrin Gleißner will den Verein nicht als „geschlossenen Club“ sehen. Sie animiert vielmehr dazu, dass möglichst viele Menschen den offenen Treff (jeden vierten Mittwoch im Monat) besuchen, bei dem man Themen entwickeln und Projektgruppen ins Leben rufen könne.

Zum Stellvertreter von Vorsitzender Katrin Gleißner wurde Thomas Lutz gewählt. Schriftführerin ist Julia Hofer, Beisitzer Johannes Thum und Kassiererin Ursula Kneißl-Eder. Die Hoffnung aller Gründer, formulierte letztlich die Vorsitzende: „Von einem kleinen Pflänzchen zu einem stattlichen Baum werden.“

