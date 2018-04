00:34 Uhr

Wie sich der Körper selbst heilt

So heilt sich der Körper wahrscheinlich nur bedingt: Schlafen, ja – aber das Smartphone sollte weggelegt werden.

Mit welchen Kniffen man in einen guten Rhythmus kommt

Von Daniel Dollinger

Der beste Arzt ist der eigene Körper. Das sagt Doris Marchadier, Physiotherapeutin aus Donauwörth. Im Rahmen des Gesundheitsstammtisches referiert sie am heutigen Abend zum Thema „Selbstheilungskräfte aktivieren“. Denn der eigene Organismus greife jeden Tag heilend ein, sagt die Expertin. Sei es, dass der Körper mehr Magensäure bildet, wenn wir zu viel gegessen haben. Oder dass kleinere Wunden selbst verkleben, wenn wir uns irgendwo geschnitten haben.

Doch um diese Heilungsfunktion aufrecht halten zu können, bedarf es eines geordneten Lebens. „Wenn wir Stress haben, führt das dazu, dass wir den Arzt in unserem Körper regelrecht verstümmeln“, sagt Marchadier. Um die Heilungskräfte wieder zu aktivieren, müsse man Selbstverantwortung übernehmen. Dazu gehört laut der Expertin, auf ausreichend Ruhe zu achten, sich zu bewegen und gesund zu ernähren, zum Frühstück beispielsweise kein Croissant, sondern Obst oder Müsli zu essen. Wichtig sei es auch, einen strukturierten Tagesablauf zu haben. Das heißt, abends rechtzeitig und zu einer festen Uhrzeit ins Bett zu gehen und nicht vor dem Fernseher einzuschlafen. Marchadier sagt: „Jeder muss für sich erkennen, wo sein Problem liegt, in welchen Situationen man in Stress gerät.“

Am Beispiel eines Schichtarbeiters könne man die verschiedenen Faktoren gut darstellen. „Wenn er sich mit seinen wechselnden Arbeitszeiten wohlfühlt, ist das in Ordnung. Macht er den Schichtdienst aber aus finanziellen Gründen, wäre es ratsam, lieber auf ein wenig Geld zu verzichten“, meint Marchadier.

Ganz wichtig sei es auch, sagt die Expertin, nicht zu machen, was andere von einem erwarten. Man müsse sich selbst gegenüber konsequent sein. Um den Körper im Rhythmus zu halten, sei es notwendig, dass auf Anspannung auch Entspannung folgt. Am Beispiel eines Arbeiters erklärt Marchadier, dass dieser sich nach einer anstrengenden Nachtschicht ruhig ins Bett legen solle. „Und da spielt es dann keine Rolle, wie es im Haushalt oder im Garten ausschaut“, rät die Expertin, diese Aufgaben hinten anzustellen. Gute Möglichkeiten, um die Nerven runterzufahren und zur Ruhe zu kommen, seien Yoga oder Reiki.

Doris Marchadier referiert am heutigen Abend beim Gesundheitsstammtisch im Café Hummel in der Donauwörther Bahnhofstraße. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.