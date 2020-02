15.02.2020

Wie sieht Umbauen im Ortskern aus?

Landkreis beendet seine Vortragsreihe. Welcher Ansatz hinter dem Projekt steckt

Im evangelischen Gemeindezentrum in Oettingen hat die Vortragsreihe des Landkreises zum Thema „Ortskern aktiv!“ geendet. Sabine Müller-Herbers machte deutlich, dass die Belebung von Ortskernen immer wichtiger wird. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Danach sprach Maria Sinning von der Sparkasse Donauwörth über die Finanzierung und Fördermöglichkeiten beim (energetischen) Umbau von Bestandsgebäuden. Sie stellte die finanzielle Förderung vor, die das Umbauen für den Eigentümer erheblich erleichtern kann.

Im Anschluss erläuterte Architekt und Energieberater Leonhard Taglieber die baulichen Anpassungen beim energetischen Sanieren und Umbauen. Er berichtete von zahlreichen guten Beispielen und darüber, dass sich das Sanieren finanziell lohne. Er stellte auch die hohen Fördersummen der KfW-Bank beispielhaft vor.

Danach erklärte Unternehmer Konstantin Meyr die Bauphysik und Luftdichtigkeit von Gebäuden und gab Tipps zum richtigen Lüften. Zum Abschluss stellte Gerhard Wiedemann, Werkleiter des AWV Nordschwaben, die Themen „Abbruch von Gebäuden, Aushub und Entsorgung“ vor. Konversionsmanagerin Barbara Wunder war es wichtig, bei der Veranstaltungsreihe vor allem regionale Ansprechpartner als Referenten zu gewinnen. So können Interessierte Kontakte knüpfen und sich an Experten vor Ort wenden. In allen Vorträgen wurde deutlich, dass eine Beratung zu Beginn sinnvoll ist und viele Fördermittel für das Umbauen im Ortskern, die energetische Sanierung und das barrierefreie Umbauen zur Verfügung stehen.

Landrat Stefan Rößle betonte: „Der Landkreis möchte die Bürger umfassend über wichtige Themen der Ortskernentwicklung informieren. Dazu gehört im Hinblick auf eine nachhaltige Flächennutzung vor allem die Belebung der Ortskerne“. (pm)

